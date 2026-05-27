Росії за війну доведеться платити своїми втратами: Зеленський погодив нові далекобійні удари по РФ

Україна посилюватиме тиск на РФ, щоб російське керівництво відчуло реальну ціну війни та втрати, яких зазнає країна-агресор.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні після наради з військовим керівництвом.

Він повідомив, що провів детальну зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Під час наради було погоджено нові далекобійні операції.

«Я погодив наші нові далекобійні операції — це те, що потрібно, щоб у Росії з’явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами», — наголосив Зеленський.

Він також заявив, що російська нафтова галузь продовжить втрачати позиції, якщо Кремль і надалі робитиме ставку на продовження війни проти України.

Прихована мобілізація в РФ

За словами президента, українська розвідка фіксує ознаки того, що російське керівництво намагається компенсувати втрати на фронті за рахунок прихованої мобілізації. Йдеться про масове розсилання мобілізаційних розпоряджень, виклики на військові збори та інші заходи для поповнення окупаційного угруповання.

«Ми інформацію дамо партнерам, це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало», — підкреслив він.

Окремо Зеленський повідомив про доповідь СБУ щодо внутрішньої безпеки в Україні. За його словами, спецслужби продовжують операції проти осіб, які співпрацюють з ворогом.

«Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогові. З ними Україна буде жорсткою», — заявив глава держави.

Тож Росія може запровадити обмеження на експорт дизельного та авіаційного пального. Це пов’язують саме з регулярними ударами по енергоінфраструктурі.

