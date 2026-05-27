Гроші йдуть в Азію: Швейцарія поступилася іншій країні статусом світового "гаманця"

Гонконг несподівано обійшов Швейцарію за обсягом офшорних статків

Протягом багатьох десятиліть Швейцарія вважалася головним і найнадійнішим «гаманцем» світу, проте тепер ситуація змінилася на користь Азії. Згідно з останніми даними, світові багатії дедалі частіше віддають перевагу Гонконгу.

Про це пише Bloomberg.

Цифри та причини азійського успіху

У 2025 році обсяг офшорних активів у Гонконгу зріс на 10,7% і сягнув позначки у 2,95 трильйона доларів. Швейцарія опинилася на другому місці з показником 2,946 трильйона доларів. Аналітики Boston Consulting Group (BCG) прогнозують, що через стрімке накопичення багатства в Азії до 2030 року цей розрив може збільшитися до майже 600 мільярдів доларів.

Згідно зі звітом BCG, список найбільших офшорних фінансових центрів наразі виглядає так:

Гонконг: 2,950 трлн доларів (зростання за рік — 10,7%, прогнозоване щорічне зростання до 2030 року — 9%). Швейцарія: 2,946 трлн доларів (зростання за рік — 7,6%, прогнозоване щорічне зростання — 6%). Сінгапур: 2,1 трлн доларів (зростання за рік — 10,3%, прогнозоване щорічне зростання — 9%). Сполучені Штати: 1,6 трлн доларів (зростання за рік — 7,7%, прогнозоване щорічне зростання — 6%). Велика Британія: 1,0 трлн доларів (зростання за рік — 7,0%, прогнозоване щорічне зростання — 5%). ОАЕ: 700 млрд доларів (зростання за рік — 11,1%, прогнозоване щорічне зростання — 6%).

«Зростання Гонконгу відображає збільшення сили тяжіння азійського багатства та ринків капіталу», — зазначив керівний директор і партнер BCG Міхаель Каліх.

Загалом світові приватні статки зростають найшвидшими темпами з 2021 року, попри макроекономічну нестабільність, і вже досягли загальної суми у 333 трильйони доларів. У той час як Швейцарія, США та Велика Британія залишаються головними каналами для капіталів з Європи, Близького Сходу та Латинської Америки, Гонконг і Сінгапур формують екосистему, яка стрімко розширюється і обслуговує саме азійські гроші.

Низькі податки та втеча від геополітики

Такий сплеск багатства дав потужний поштовх розвитку так званих сімейних офісів у Гонконгу — приватних компаній, які керують капіталом заможних родин. До кінця минулого року їхня кількість зросла на 25% порівняно з 2023 роком, досягнувши 3384. Кожен із них управляє щонайменше 10 мільйонами доларів, а понад тисяча таких організацій мають під контролем від 100 мільйонів доларів і більше.

Аби повернути свою привабливість після років пандемічних обмежень та політичних змін, місцева влада активно пропонує глобальній еліті низькі податки, глибокий резерв талантів та ринки капіталу, які активно розвиваються. Ця стратегія працює: через геополітичну напруженість, зокрема нестабільність на Близькому Сході, найбагатші люди світу все частіше вирішують переводити та диверсифікувати свої активи саме в Азії.

Аби зберегти цю тенденцію, уряд Гонконгу планує поширити податкові пільги на ще більшу кількість класів активів. За словами урядовців, вони вже фіксують помітне збільшення кількості заможних інвесторів з Близького Сходу на місцевих фінансових самітах.

