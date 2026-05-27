России за войну придется платить своими потерями: Зеленский согласовал новые дальнобойные удары по РФ
Президент Владимир Зеленский согласовал новые дальнобойные операции Сил обороны Украины по территории России.
Украина будет усиливать давление на РФ, чтобы российское руководство почувствовало реальную цену войны и потери, которые понесет страна-агрессор.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении после совещания с военным руководством.
Он сообщил, что провел детальную встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Во время совещания были согласованы новые дальнобойные операции.
«Я согласовал наши новые дальнобойные операции — это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями», — подчеркнул Зеленский.
Он также заявил, что российская нефтяная отрасль продолжит терять позиции, если Кремль и дальше будет делать ставку на продолжение войны против Украины.
Скрытая мобилизация в РФ
По словам президента, украинская разведка фиксирует признаки, что российское руководство пытается компенсировать потери на фронте за счет скрытой мобилизации. Речь идет о массовой рассылке мобилизационных распоряжений, вызовах на военные сборы и других мерах по пополнению оккупационной группировки.
«Мы информацию дадим партнерам, это четкий аргумент, что давления на Россию мало», — подчеркнул он.
Отдельно Зеленский сообщил о докладе СБУ о внутренней безопасности в Украине. По его словам, спецслужбы продолжают операции против лиц, сотрудничающих с врагом.
«Мы продолжаем операции против тех, кто избрал не Украину, а помощь врагу. С ними Украина будет жесткой», — заявил глава государства.
Напомним, Украина вывела из строя большинство крупных НПЗ России. И статистика действительно шокирует.
Силы обороны атаковали более 70% крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.
Поэтому Россия может ввести ограничения на экспорт дизельного и авиационного горючего. Это связывают именно с регулярными ударами по энергоинфраструктуре.