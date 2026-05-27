России за войну придется платить своими потерями: Зеленский согласовал новые дальнобойные удары по РФ

Украина будет усиливать давление на РФ, чтобы российское руководство почувствовало реальную цену войны и потери, которые понесет страна-агрессор.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении после совещания с военным руководством.

Он сообщил, что провел детальную встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Во время совещания были согласованы новые дальнобойные операции.

«Я согласовал наши новые дальнобойные операции — это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями», — подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что российская нефтяная отрасль продолжит терять позиции, если Кремль и дальше будет делать ставку на продолжение войны против Украины.

Скрытая мобилизация в РФ

По словам президента, украинская разведка фиксирует признаки, что российское руководство пытается компенсировать потери на фронте за счет скрытой мобилизации. Речь идет о массовой рассылке мобилизационных распоряжений, вызовах на военные сборы и других мерах по пополнению оккупационной группировки.

«Мы информацию дадим партнерам, это четкий аргумент, что давления на Россию мало», — подчеркнул он.

Отдельно Зеленский сообщил о докладе СБУ о внутренней безопасности в Украине. По его словам, спецслужбы продолжают операции против лиц, сотрудничающих с врагом.

«Мы продолжаем операции против тех, кто избрал не Украину, а помощь врагу. С ними Украина будет жесткой», — заявил глава государства.

Поэтому Россия может ввести ограничения на экспорт дизельного и авиационного горючего. Это связывают именно с регулярными ударами по энергоинфраструктуре.

