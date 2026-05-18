Зеленский анонсировал новые операции против России: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал новые операции для украинских спецслужб и сил обороны. По его словам, соответствующие решения уже приняты.

Зеленский анонсировал новые операции

Президент отметил, что согласовал украинским специальным службам и Силам обороны новые операции. Детали этих действий он не раскрыл.

"Я согласовал нашим специальным службам и нашим силам обороны Украины новые операции", - заявил Зеленский.

В то же время, глава государства подчеркнул, что в Украине также готовят кадровые решения во внутренней политике и дипломатическом корпусе.

В Украине готовят кадровые изменения

По словам Зеленского, сегодня состоялось продолжительное и детальное совещание с участием чиновников и парламентариев. На ней обсуждались кадровые вопросы, требующие решения.

Президент подчеркнул, что государству нужно больше активной внутренней работы.

Отдельно Зеленский заявил о необходимости изменений в дипломатическом корпусе. По его словам, есть вещи, которые нуждаются в замене и исправлении.

"В ближайшие недели мы будем это все решать", - добавил президент.

