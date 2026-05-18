Зеленский анонсировал новые операции против России: что известно

Владимир Зеленский заявил, что согласовал новые операции украинских спецслужб и сил обороны против России. Президент также анонсировал кадровые решения и перемены в дипломатическом корпусе.

Кирилл Шостак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал новые операции для украинских спецслужб и сил обороны. По его словам, соответствующие решения уже приняты.

Об этом глава государства заявил в своем обращении.

Зеленский анонсировал новые операции

Президент отметил, что согласовал украинским специальным службам и Силам обороны новые операции. Детали этих действий он не раскрыл.

"Я согласовал нашим специальным службам и нашим силам обороны Украины новые операции", - заявил Зеленский.

В то же время, глава государства подчеркнул, что в Украине также готовят кадровые решения во внутренней политике и дипломатическом корпусе.

В Украине готовят кадровые изменения

По словам Зеленского, сегодня состоялось продолжительное и детальное совещание с участием чиновников и парламентариев. На ней обсуждались кадровые вопросы, требующие решения.

Президент подчеркнул, что государству нужно больше активной внутренней работы.

Отдельно Зеленский заявил о необходимости изменений в дипломатическом корпусе. По его словам, есть вещи, которые нуждаются в замене и исправлении.

"В ближайшие недели мы будем это все решать", - добавил президент.

Ранее мы писали, что украинская атака на Москву и Подмосковье 17 мая стала одной из самых результативных за все время полномасштабной войны. Несмотря на то, что столичный регион РФ защищает два плотных кольца противовоздушной обороны, украинским силам удалось прорвать защиту.

Удар по Москве стал одним из самых заметных эпизодов воздушной кампании Украины против РФ. Дроны преодолели три «кольца» ПВО вокруг столицы России. Эксперты увязывают это с системной стратегией истощения российской обороны.

