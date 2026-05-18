7 корпус ДШВ, «Птицы Мадяра», Lasar's Group усилят уничтожение артиллерии и враждебных БПЛА в Покровской агломерации
7 корпус быстрого реагирования ДШВ на совместном совещании с 414-й отдельной бригадой СБС «Птицы Мадяра» и спецподразделения БпАК Lasar's Group обсудили противодействие артиллерии и БпЛА противника в Покровской агломерации, говорится в сообщении пресс-службы 7 корпуса ДШВ.
По информации корпуса, в Покровской агломерации враг существенно наращивает количество артиллерии и увеличивает точки взлета своих экипажей БПЛА.
«Эти силы и средства враг применяет для поддержки собственных наступательных действий, в частности, в направлении Гришиного», - пояснили в пресс-службе.
Чтобы помешать и усилить контрбатарейную борьбу, 7 корпус ДШВ провел координационное совещание с участием спецподразделения БПАК Lasar's Group и 414 отдельной бригады СБС «Птицы Мадяра».
Во время совещания решили, как говорится в сообщении, что совместные экипажи БПС 7 корпуса ДШВ и 414 обр СБС «Птицы Мадяра» повысят качество воздушной разведки, чтобы эффективно уничтожать замаскированную артиллерию противника.
"Также участники совещания договорились нарастить количество вылетов экипажей, которые будут работать исключительно по артиллерии и точкам взлета вражеских операторов БПЛА", - резюмировали в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.