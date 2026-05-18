7 корпус ДШВ, «Птицы Мадяра», Lasar's Group усилят уничтожение артиллерии и враждебных БПЛА в Покровской агломерации

По информации корпуса, в Покровской агломерации враг существенно наращивает количество артиллерии и увеличивает точки взлета своих экипажей БПЛА.

«Эти силы и средства враг применяет для поддержки собственных наступательных действий, в частности, в направлении Гришиного», - пояснили в пресс-службе.

Чтобы помешать и усилить контрбатарейную борьбу, 7 корпус ДШВ провел координационное совещание с участием спецподразделения БПАК Lasar's Group и 414 отдельной бригады СБС «Птицы Мадяра».

Во время совещания решили, как говорится в сообщении, что совместные экипажи БПС 7 корпуса ДШВ и 414 обр СБС «Птицы Мадяра» повысят качество воздушной разведки, чтобы эффективно уничтожать замаскированную артиллерию противника.

"Также участники совещания договорились нарастить количество вылетов экипажей, которые будут работать исключительно по артиллерии и точкам взлета вражеских операторов БПЛА", - резюмировали в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.

