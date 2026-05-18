"Преследуют ли" вас демоны во снах?: исследование выявило жуткую закономерность, предшествующую кошмарам

Демоны во снах появляются по закономерности

Ученые заявили, что ночные кошмары с «демоническими» образами могут не появляться случайно — им часто предшествует четкая многодневная последовательность сновидений с нарастанием тревоги.

Психологи привлекли 124 добровольца, которые в течение двух недель вели детальные дневники снов, фиксируя любые образы с «демоническими» мотивами.

Исследователи установили, что такие кошмары редко возникают внезапно. Напротив, им обычно предшествует постепенное «накопление» тревожных элементов во снах.

В некоторых случаях проходит несколько ночей, прежде чем в сновидениях появляется финальный жуткий образ «демона».

На начальном этапе люди видят только странные, но относительно безопасные фигуры или сцены, вызывающие лёгкую обеспокоенность.

С каждой следующей ночью образ становится все более угрожающим, словно «приближается» к сновидцу.

Завершается эта последовательность полноценным кошмаром с ощущением прямой демонической атаки.

Ученые также зафиксировали, что элементы «демонической сущности» могут появляться в разных формах в разных снах, постепенно меняясь.

Подобные образы известны науке давно — еще со Средневековья «демонов» связывали с кошмарами и сонным параличом.

Сегодня в соцсетях часто говорят о так называемом «демоне сонного паралича», который якобы появляется в страшных снах.

Впрочем, ученые отмечают: речь идет не о сверхъестественных явлениях, а о работе мозга, обрабатывающего страхи и эмоциональные воспоминания во время сна.

В исследовании, опубликованном в журнале Dreaming, «демонический контент» определяется как образы с ощущением сверхъестественного зла и намерением нанести вред сновидцу.

Из 1599 проанализированных сновидений лишь часть содержала такие элементы, но именно они формировали наиболее интенсивные кошмары.

Исследователи также описали типичные черты таких снов: чувство бессилия, искаженную реальность, темные просторы и постепенное «приближение угрозы».

Ученые предполагают, что мозг таким образом постепенно перерабатывает сильные эмоциональные переживания, и если этот процесс нарушается — возникают тяжелые кошмары.

Несмотря на тревожные обиды, исследователи отмечают: люди, которые сталкиваются с такими снами, не исключение, а в случае регулярных кошмаров следует обратиться к специалистам по медицине сна.

