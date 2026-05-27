Воздушная тревога. / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В среду утром, 27 мая, в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Дроны зафиксировали во Львовской области.

Об этом стало известно с карты тревог.

Отметим, по состоянию на 09:15 тревога объявлена в Запорожской области, в нескольких районах Херсонщины и Черниговщины. Кроме того, беспилотник долетел до Львовской области.

Реклама

«БпЛА на северо-западе Львовщины, курсом на Жовкву/Львов», — сообщили ПС.

Воздушная тревога в среду, 27 мая.

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил об угрозе для областного центра: «Вражеский „Шахед“ в направлении Львова. Находитесь в безопасном месте».

Впоследствии глава ОВА Максим Козицкий предупредил о высокой угрозе для областного центра.

Как сообщалось, ночью Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.

Реклама

Утром ПС ВСУ отчиталось, что ночью противник атаковал 163 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами. Противовоздушной обороной было сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА.

Новости партнеров