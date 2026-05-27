Россия массированно атаковала один из областных центров ударными дронами
О взрывах сообщают местные власти и жители города.
Российские захватчики в ночь на 27 мая масс рвано атаковали ударными беспилотниками Чернигов.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
«Город находится под массированной атакой врага. Находитесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Чернигова с востока.
Ранее сообщалось, что в Чернигове ночью 25 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
