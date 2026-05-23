Девочки слушали русскую музыку на Аллее Славы в Обухове: чем все закончилось

Полиция

Сегодня, 23 мая, во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов обнаружена публикация и видео, где две несовершеннолетние девушки, находясь на Аллее Славы в городе Обухов, слушали музыку российского исполнителя и танцевали.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Полицейские зарегистрировали информацию до единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Правоохранители установили лиц, причастных к данному правонарушению. Ими оказались две 13-летние девочки.

Полиция выяснила, что видео было снято и опубликовано детьми еще в 2024 году, после чего его удалили. По данному факту идет проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия. После этого будет принято соответствующее решение.

Напомним, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная заявила, что более 70% украинцев продолжают регулярно потреблять русскоязычный контент даже после более чем четырех лет полномасштабной войны.

По данным исследования, почти четверть украинцев делают это каждый день. В Минкульте отмечают, что российский контент остается влиятельным из-за доступности, привычки и алгоритмов соцсетей и стриминговых платформ, поэтому Украине необходимо развивать собственный качественный информационный продукт.

К слову, в Киеве правоохранители привлекли к ответственности трех местных жительниц, которые ездили по городу под российскую музыку и публиковали видео в соцсетях. Полиция установила личности 21-летней водительницы и двух ее подруг в возрасте 22 и 24 лет.

На девушек составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Также с ними проводятся проверки сотрудники СБУ для выяснения обстоятельств и мотивов их действий.

