Прогрессирующий психоз и деменция: врачи объяснили опасность ночного поведения Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Поведение американского президента Дональда Трампа накануне его 80-летия вызывает серьезную обеспокоенность среди медицинского сообщества США. Специалисты все чаще открыто говорят о когнитивной деградации главы Белого дома.

Об этом пишет Daily Star.

Диагноз на расстоянии и «наркотики MAGA»

Бывший профессор Университета Джонса Гопкинса доктор Джон Гартнер убежден, что Трамп является психически больным. Психолог отверг критику тех, кто считает неэтичным ставить диагнозы публичным лицам без личного досмотра.

«На этом этапе просто абсурдно спрашивать: „Действительно ли можно поставить точный диагноз на расстоянии?“. Для этого даже не нужно быть врачом или специалистом. Вам нужно просто не быть под влиянием "наркотиков MAGA", - резко заявил Гартнер.

Деменция, маниакальность и «синдром заката»

Это уже не первое предупреждение психолога. Еще в апреле Гартнер утверждал, что Трамп демонстрирует признаки лобно-височной деменции с 2019 года. В настоящее время он указывает на привычку политика к «магическому мышлению», что является прямым признаком развития психоза.

Особую обеспокоенность вызывает ночная активность Трампа в социальных сетях. По словам специалиста, тот факт, что президент часами бодрствует и публикует нелепые тексты и ложь, является классическим клиническим индикатором мании или же «синдрома закатного солнца» (обострение когнитивных нарушений у больных деменцией в вечернее и ночное время). Гартнер считает, что в случае Трампа это комбинация обоих расстройств.

Ядерная кнопка и «дрессировка» общества

В качестве примера Гартнер привел недавний пост Трампа, где тот поделился сгенерированным искусственным интеллектом изображением: на нем президент давит на гигантскую красную кнопку. Психолог считает это опасным симптомом.

«Позвольте мне сказать кое-что о Трампе. Он никогда не шутит. Вы помните хотя бы одну смешную шутку от него? Я – нет. И он не блефует. То, что он делает, это дрессировка. Он "дрессирует" нас, чтобы подготовить к вещам, которые иначе казались бы немыслимыми. Он готовит нас к ядерной войне», – объяснил врач. Он добавил, что «злокачественный нарцисс» чувствует власть исключительно из-за разрушений и доминирования, удовлетворяя собственный садизм.

Белый дом мгновенно отреагировал на эти заявления. Спикер Дивис Ингл назвал Трампа «острейшим и доступным президентом в истории», который работает без остановок и находится в отличном состоянии здоровья.

Между тем, на внутриполитической арене президент США с треском проиграл резонансное судебное дело против мигранта Кильмара Абрего Гарсии. Администрация Белого дома пыталась сфабриковать против него дело о перевозке нелегалов, чтобы оправдать свою же предварительную ошибку с незаконной депортацией мужчины в сальвадорскую мегатюрьму.

Федеральный судья Веверли Креншоу полностью оправдал Гарсию, официально заявив, что прокуроры не смогли опровергнуть обвинения в предвзятости и банальном стремлении к мести. Сенаторы-демократы назвали этот процесс ярким примером политически мотивированного преследования со стороны действующей власти.

Параллельно с юридическими поражениями Трамп стал фигурантом курьезного финансового скандала из-за того, что вложил миллионы в суши-ресторан Kura Sushi USA. Согласно декларациям, президентский траст инвестировал в японские конвейерные заведения питания от 1 до 5 миллионов долларов.

Эта инвестиция вызвала шквал шуток на финансовых форумах, ведь раньше Трамп финансировал исключительно технологических гигантов типа Nvidia или Apple. Эксперты предполагают, что команда президента просто перепутала названия и действительно хотела купить акции Fujikura — известного производителя оптоволокна, стремительно растущего на фоне бума искусственного интеллекта.

