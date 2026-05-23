Прогресуючий психоз та деменція: лікарі пояснили небезпеку нічної поведінки Трампа

Поведінка американського президента Дональда Трампа напередодні його 80-річчя викликає серйозне занепокоєння серед медичної спільноти США. Фахівці дедалі частіше відкрито говорять про когнітивну деградацію очільника Білого дому.

Про це пише Daily Star.

Діагноз на відстані та «наркотики MAGA»

Колишній професор Університету Джонса Гопкінса, доктор Джон Гартнер, переконаний, що Трамп є психічно хворим. Психолог відкинув критику тих, хто вважає неетичним ставити діагнози публічним особам без особистого огляду.

«На цьому етапі просто абсурдно запитувати: „Чи справді можна поставити точний діагноз на відстані?“. Для цього навіть не треба бути лікарем чи фахівцем. Вам потрібно просто не бути під впливом „наркотиків MAGA“ [акронім гасла Трампа Make America Great Again — ред.]», — різко заявив Гартнер.

Деменція, маніакальність та «синдром західного сонця»

Це вже не перше попередження від психолога. Ще у квітні Гартнер стверджував, що Трамп демонструє ознаки лобно-скроневої деменції з 2019 року. Нині ж він вказує на звичку політика до «магічного мислення», що є прямою ознакою розвитку психозу.

Особливе занепокоєння викликає нічна активність Трампа в соціальних мережах. За словами фахівця, той факт, що президент годинами не спить і публікує безглузді тексти та брехню, є класичним клінічним індикатором манії або ж «синдрому західного сонця» (загострення когнітивних порушень у хворих на деменцію у вечірній та нічний час). Гартнер вважає, що у випадку Трампа це комбінація обох розладів.

Ядерна кнопка і «дресирування» суспільства

Як приклад Гартнер навів нещодавній пост Трампа, де той поділився згенерованим штучним інтелектом зображенням: на ньому президент тисне на гігантську червону кнопку. Психолог вважає це небезпечним симптомом.

«Дозвольте мені сказати дещо про Трампа. Він ніколи не жартує. Ви пам’ятаєте бодай один смішний жарт від нього? Я — ні. І він не блефує. Те, що він робить, — це дресирування. Він „дресирує“ нас, щоб підготувати до речей, які інакше здавалися б немислимими. Він готує нас до ядерної війни», — пояснив лікар. Він додав, що «злоякісний нарцис» відчуває владу виключно через руйнування та домінування, задовольняючи власний садизм.

Білий дім миттєво відреагував на ці заяви. Речник Дівіс Інґл назвав Трампа «найгострішим та найдоступнішим президентом в історії», який працює без зупинок і перебуває у відмінному стані здоров’я.

Тим часом на внутрішньополітичній арені президент США з тріском програв резонансну судову справу проти мігранта Кільмара Абрего Гарсії. Адміністрація Білого дому намагалася сфабрикувати проти нього справу про перевезення нелегалів, щоб виправдати свою ж попередню помилку з незаконною депортацією чоловіка до сальвадорської мегав’язниці.

Федеральний суддя Веверлі Креншоу повністю виправдав Гарсію, офіційно заявивши, що прокурори не змогли спростувати звинувачення в упередженості та банальному прагненні до помсти. Сенатори-демократи вже назвали цей процес яскравим прикладом політично мотивованого переслідування з боку чинної влади.

Паралельно з юридичними поразками Трамп став фігурантом курйозного фінансового скандалу через те, що вклав мільйони у суші-ресторан Kura Sushi USA. Згідно з деклараціями, президентський траст інвестував у японські конвеєрні заклади харчування від 1 до 5 мільйонів доларів.

Ця інвестиція викликала шквал жартів на фінансових форумах, адже раніше Трамп фінансував виключно технологічних гігантів на кшталт Nvidia чи Apple. Експерти припускають, що команда президента просто переплутала назви і насправді хотіла купити акції Fujikura — відомого виробника оптоволокна, який стрімко росте на тлі буму штучного інтелекту.

