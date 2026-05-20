Світ
Трамп припустив, що може очолити уряд іншої країни

Американський президент похвалився своєю високою популярністю серед ізраїльтян.

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про свою величезну популярність в Ізраїлі і жартома припустив, що міг би очолити уряд цієї країни після завершення своєї президентської каденції.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Fox News.

Коментуючи свою телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, Трамп зазначив, що його недооцінюють у країні як голову уряду воєнного часу.

Водночас американський президент похвалився, що його популярність серед ізраїльтян дуже висока. Про це нібито свідчать результати опитування, які Трамп отримав.

«Моя підтримка в Ізраїлі становить 99%, тому, можливо, коли я закінчу [бути президентом США], висуну свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю», — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує приміряти на себе різні образи, створюючи картинки за допомогою штучного інтелекту. Цього разу ШІ намалював його як одну з найвідоміших постатей кіносвіту — британського супершпигуна Джеймса Бонда.

