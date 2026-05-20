Трамп відреагував на зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна: що заявив

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та очільника Росії Володимира Путіна, яка відбулася цього тижня.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Він підкреслив, що позитивно ставиться до факту проведення цієї зустрічі. Водночас він порівняв рівень організації заходу зі своїми минулими візитами.

«Я вважаю, що це добре. Я ладнаю з обома. Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився її. Гадаю, ми їх перевершили. Хороша команда», — заявив Трамп.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Путін слідом за Трампом полетить до Сі Цзіньпіна. Поїздка запланована на 19–20 травня.

Вже у вівторок, 19 травня, російський диктатор Володимир Путін розпочав дводенний візит до Китаю для проведення переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. За оцінками аналітиків, Москва наразі фокусується на трьох головних питаннях.

Водночас після заяви Сі про війну в Україні Путін почав улесливо вихваляти китайського колегу. За його словами, «добрі та дружні контакти» Москви й Пекіна спрямовані «не проти когось», а працюють «на загальне процвітання» і навіть задля «вирішення нагальних загальносвітових проблем».

