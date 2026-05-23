"Він втратить все": Усика попередили перед боєм з Верховеном і вказали на важливий нюанс

Олександр Усик / © Associated Press

Бій чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном буде складнішим для українця, ніж для його суперника.

На цьому наголосив промоутер Олександр Красюк, передає портал Sport.ua.

За його словами, Олександр Усик відчуватиме більший психологічний тиск, зважаючи на ті титули, які він має.

«Якщо програє Усик — він втратить усе. Єдиною втіхою буде гонорар, якщо гроші ще можуть його втішити», — сказав Красюк.

Натомість, як зазначив промоутер, на Ріко Верховена нічого не тиснутиме. Навіть якщо він програє, то це буде поразка в бою з найвеличнішим із боксерів. При цьому Верховен заробить грошей та стане більш відомим

«Верховен теж має свої переваги: зріст, чисту ефективну масу, силу удару. Він ніяк не поступається Усику у характері, бойовому досвіді», — додав він.

Де дивитися бій Усик -Верховен

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

