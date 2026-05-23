Усик опублікував перше відео у день бою з Верховеном: який має вигляд чемпіон

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

23 травня Олександр Усик опублікував відео в день бою з Ріко Верховеном.

Відео він виставив у своєму Telegram-каналі.

У відео Усик привітався з підписниками та показав екран телевізора, на якому транслювали момент його власних тренувань.

Реклама

По вигляду чемпіон радісний, усміхнений та готовий до бою.

Дата публікації 17:45, 23.05.26 Кількість переглядів 3 Усик у день бою з Верховеном: чемпіон радісний і готов до поєдинку

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Бій Усика проти Верховена — останні новини

Нагадаємо, Олександр Усик під час пресконференції перед боєм із Ріко Верховен відповів на дзвінок дружини Катерини просто у залі перед журналістами та фотографами.

Реклама

Відео швидко поширилося у соцмережах і викликало хвилю схвальних коментарів. Користувачі назвали вчинок спортсмена зворушливим та відзначили теплі стосунки подружжя.

До слова, букмекери назвали фаворита поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Аналітики ставок вважають явним фаворитом українського чемпіона світу у надважкій вазі. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,05, тоді як на успіх Верховена — 10,40. Нічия оцінюється коефіцієнтом 29,0.

Новини партнерів