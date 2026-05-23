Стародавній продукт із високим вмістом білка стрімко набирає популярності

Каші / © pexels.com

Реклама

Камут, який належить до категорії стародавніх зернових культур, привернув увагу дієтологів через високий вміст білка та клітковини. Фахівці зазначають, що ця крупа може стати додатковим джерелом поживних речовин у раціоні та альтернативою іншим популярним зерновим.

Про це повідомило видання Real Simple.

Камут — це різновид пшениці хорасан, який належить до так званих «стародавніх зерен». Його вирощували ще в часи Давнього Єгипту, а до США ця культура потрапила лише у середині ХХ століття. Зерна камуту вирізняються великим розміром, золотистим кольором і насиченим горіхово-маслянистим смаком.

Реклама

Дієтологиня та засновниця Simply Wellness Саманта Петерсон пояснює, що головна відмінність камуту від звичайної пшениці полягає у меншому рівні оброблення. Саме тому продукт вважають поживнішим. За її словами, деякі люди також легше переносять камут у порівнянні зі звичайними пшеничними виробами, хоча він, як і інші види пшениці, містить глютен.

Фахівці наголошують, що камут вирізняється високим вмістом рослинного білка. За інформацією Міністерства сільського господарства США, у 100 грамах цього зерна міститься близько 15,2 грама білка та 8,7 грама клітковини. Це більше, ніж у багатьох популярних зернових культурах.

Експерти зазначають, що поєднання білка та клітковини допомагає довше зберігати відчуття ситості. Окрім цього, камут може підтримувати стабільний рівень цукру в крові та позитивно впливати на роботу кишківника. Нутриціологиня Валері Аг’єман вважає, що така крупа особливо корисна для людей із насиченим графіком, коли немає можливості часто перекушувати.

Ще одна перевага камуту — вміст важливих мінералів. Зокрема, у зерні є магній, цинк і селен, яких часто не вистачає у щоденному раціоні.

Реклама

Використовувати камут можна у різних стравах. Дієтологи радять додавати його до салатів, супів і теплих гарнірів або використовувати замість рису чи кіноа. Також із нього готують поживні сніданки, поєднуючи зерно з фруктами, горіхами, молоком чи насінням льону. Фахівці рекомендують відварювати камут наперед і зберігати в холодильнику, щоб швидко додавати його до страв протягом тижня.

«Якщо ви шукаєте крупу, яка є одночасно функціональною та смачною, камут — один з моїх найкращих виборів! Це простий спосіб покращити ваші страви, додавши більше поживних речовин, текстури та відчуття задоволення», — зазначила Петерсон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що полуниця вважається однією з найкорисніших сезонних ягід, але не всім вона підходить. Дієтологиня пояснила, у кого полуниця може викликати висип, кашель або проблеми з диханням.

Новини партнерів