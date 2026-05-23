Стародавній продукт із високим вмістом білка стрімко набирає популярності
Дієтологи звернули увагу на маловідомий продукт із високим вмістом білка та клітковини. Його радять додавати до раціону замість деяких популярних гарнірів.
Камут, який належить до категорії стародавніх зернових культур, привернув увагу дієтологів через високий вміст білка та клітковини. Фахівці зазначають, що ця крупа може стати додатковим джерелом поживних речовин у раціоні та альтернативою іншим популярним зерновим.
Про це повідомило видання Real Simple.
Камут — це різновид пшениці хорасан, який належить до так званих «стародавніх зерен». Його вирощували ще в часи Давнього Єгипту, а до США ця культура потрапила лише у середині ХХ століття. Зерна камуту вирізняються великим розміром, золотистим кольором і насиченим горіхово-маслянистим смаком.
Дієтологиня та засновниця Simply Wellness Саманта Петерсон пояснює, що головна відмінність камуту від звичайної пшениці полягає у меншому рівні оброблення. Саме тому продукт вважають поживнішим. За її словами, деякі люди також легше переносять камут у порівнянні зі звичайними пшеничними виробами, хоча він, як і інші види пшениці, містить глютен.
Фахівці наголошують, що камут вирізняється високим вмістом рослинного білка. За інформацією Міністерства сільського господарства США, у 100 грамах цього зерна міститься близько 15,2 грама білка та 8,7 грама клітковини. Це більше, ніж у багатьох популярних зернових культурах.
Експерти зазначають, що поєднання білка та клітковини допомагає довше зберігати відчуття ситості. Окрім цього, камут може підтримувати стабільний рівень цукру в крові та позитивно впливати на роботу кишківника. Нутриціологиня Валері Аг’єман вважає, що така крупа особливо корисна для людей із насиченим графіком, коли немає можливості часто перекушувати.
Ще одна перевага камуту — вміст важливих мінералів. Зокрема, у зерні є магній, цинк і селен, яких часто не вистачає у щоденному раціоні.
Використовувати камут можна у різних стравах. Дієтологи радять додавати його до салатів, супів і теплих гарнірів або використовувати замість рису чи кіноа. Також із нього готують поживні сніданки, поєднуючи зерно з фруктами, горіхами, молоком чи насінням льону. Фахівці рекомендують відварювати камут наперед і зберігати в холодильнику, щоб швидко додавати його до страв протягом тижня.
«Якщо ви шукаєте крупу, яка є одночасно функціональною та смачною, камут — один з моїх найкращих виборів! Це простий спосіб покращити ваші страви, додавши більше поживних речовин, текстури та відчуття задоволення», — зазначила Петерсон.
