ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

13-річна дівчинка зникла безвісти і невдовзі її знайшли мертвою: деталі трагедії у Запоріжжі

Про зникнення неповнолітньої доньки поліцейським повідомив її батько.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Поліція

Поліція / © УНІАН

У суботу, 23 травня, у місті Запоріжжі знайшли мертвою 13-річну дівчинку, яка напередодні пішла з дому.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

Про те, що неповнолітня донька не повернулася додому поліцейським повідомив її батько, звернувшись до чергової частини Запорізького райуправління.

Після кількагодинних пошуків дитину знайшли без ознак життя.

У поліції повідомили, що причиною її смерті, ймовірно, стало самогубство.

«Поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення повних обставин і причин події», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки. Пошукова операція тривала понад 10 днів.

На Дніпропетровщині 20-річна місцева жителька ввечері пішла з дому у невідомому напрямку і не повернулася. Її знайшли мертвою у водоймі.

На початку травня на Львівщині поліція встановлювала обставини загибелі 11-річного хлопчика, якого знайшли увечері на вулиці Набережній у місті Шептицький з ножовим пораненням.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie