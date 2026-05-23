13-річна дівчинка зникла безвісти і невдовзі її знайшли мертвою: деталі трагедії у Запоріжжі
Про зникнення неповнолітньої доньки поліцейським повідомив її батько.
У суботу, 23 травня, у місті Запоріжжі знайшли мертвою 13-річну дівчинку, яка напередодні пішла з дому.
Про це повідомили у поліції Запорізької області.
Про те, що неповнолітня донька не повернулася додому поліцейським повідомив її батько, звернувшись до чергової частини Запорізького райуправління.
Після кількагодинних пошуків дитину знайшли без ознак життя.
У поліції повідомили, що причиною її смерті, ймовірно, стало самогубство.
«Поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення повних обставин і причин події», — йдеться у повідомленні.
