- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 1 мин
13-летняя девочка пропала без вести и вскоре ее нашли мертвой: детали трагедии в Запорожье
Об исчезновении несовершеннолетней дочери полицейским сообщил ее отец.
В субботу, 23 мая, в городе Запорожье нашли мертвой 13-летнюю девочку, которая накануне ушла из дома.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области.
О том, что несовершеннолетняя дочь не вернулась домой полицейским сообщил ее отец, обратившись в дежурную часть Запорожского райуправления.
После многочасовых поисков ребенка нашли без признаков жизни.
В полиции сообщили, что причиной ее смерти, вероятно, стало самоубийство.
«Полицейские проводят необходимые следственные действия для установления полных обстоятельств и причин происшествия», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Ровенской области нашли тело мальчика, который пропал в селе Колки. Поисковая операция длилась более 10 дней.
На Днепропетровщине 20-летняя местная жительница вечером ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Ее нашли мертвой в водоеме.
В начале мая на Львовщине полиция устанавливала обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, которого нашли вечером на улице Набережной в городе Шептицкий с ножевым ранением.