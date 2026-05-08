На Львовщине на улице города убили 11-летнего мальчика

На Львовщине полиция устанавливает обстоятельства гибели малолетнего мальчика, которого нашли вечером 8 мая на улице Набережной в городе Шептицкий.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

На теле мальчика правоохранители обнаружили колото-резаную рану, которая, вероятно, и стала причиной смерти.

Личность погибшего установлена — им оказался 11-летний житель райцентра.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, экипажи отдела реагирования патрульной полиции, сотрудники ювенальной превенции и других служб Шептицкого районного отдела полиции.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Шептицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Расследование преступления находится на личном контроле главы полиции Львовщины.

