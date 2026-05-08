ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
602
Время на прочтение
1 мин

На Львовщине на улице города убили 11-летнего мальчика

Расследование преступления находится на личном контроле главы полиции Львовщины.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Полиция

Полиция / © УНИАН

На Львовщине полиция устанавливает обстоятельства гибели малолетнего мальчика, которого нашли вечером 8 мая на улице Набережной в городе Шептицкий.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

На теле мальчика правоохранители обнаружили колото-резаную рану, которая, вероятно, и стала причиной смерти.

Личность погибшего установлена — им оказался 11-летний житель райцентра.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, экипажи отдела реагирования патрульной полиции, сотрудники ювенальной превенции и других служб Шептицкого районного отдела полиции.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Шептицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Расследование преступления находится на личном контроле главы полиции Львовщины.

Напомним, на Ривненщине третьи сутки полицейские и неравнодушные граждане разыскивают 15-летнего местного жителя, который 5 мая ушел из дома и не вернулся.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
602
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie