Как правильно подкармливать герань, чтобы она обильно цвела все лето

Если удобрять герань грамотно, рассказывают в Tiny Garden Habit, она формирует больше бутонов, имеет насыщенный цвет и не тратит силы на лишние листья.

Почему герань нуждается в подкормке

Герань является активным цветочным растением, которое быстро тратит питательные вещества из почвы, особенно при выращивании в горшках.

Основные элементы питания:

Азот (N) — отвечает за рост листьев.

Фосфор (P) — стимулирует образование цветов.

Калий (K) — поддерживает общее здоровье и длительное цветение.

Для герани особенно важно не переборщить с азотом, ведь его избыток дает много зелени, но подавляет цветение.

Какое удобрение лучше для герани

Наиболее эффективны удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия.

Оптимальные варианты:

жидкие удобрения для цветущих растений;

формулы NPK типа 10-10-10 или 5-10-5;

специальные подкормки для пеларгоний;

органические настои (компост, растительные экстракты).

Для горшечных растений лучше использовать жидкие удобрения — они быстрее усваиваются и дают заметный эффект.

Когда и как часто подкармливать герань

Правильный график подкормки — ключ к успеху:

в период активного роста: раз в 2-4 недели;

для горшечных растений: иногда каждые 2 недели;

после пересадки: подождать 2-3 недели;

зимой: подкормки уменьшают или прекращают.

Важно вносить удобрение только во влажную почву, чтобы избежать ожогов корней.

Лучшие домашние подживки для герани

Кроме магазинных удобрений можно использовать натуральные средства:

Яичная скорлупа обогащает почву кальцием, укрепляет корневую систему. Банановая вода — содержит калий и фосфор, стимулирующие цветение. Кофейная гуща (осторожно) дает легкий азотный эффект, но в небольших дозах. Компостный настой — комплексное натуральное питание для общего развития растения.

Признаки правильной подкормки

Как понять, что герань получает достаточно питания:

появляется больше бутонов;

цветы становятся ярче;

растение выглядит густым и здоровым;

листья не желтеют и не вытягиваются.

Если же цветов мало, а листьев слишком много — это признак избытка азота.

Распространенные ошибки в подкормке герани

чрезмерное внесение азотных удобрений

подкормка сухого грунта;

слишком частое удобрение;

использование универсальных удобрений без баланса NPK

Правильная подкормка герани — это баланс между ростом и цветением. Если давать растению достаточно фосфора и калия, но не перегружать азотом, оно отблагодарит вас непрерывным и ярким цветением в течение всего лета.

FAQ

Чем подкормить герань, чтобы она обильно цвела?

Лучше всего использовать удобрения с высоким содержанием фосфора и калия или специальные смеси для цветущих растений.

Как заставить герань цвести?

Обеспечить достаточно света, регулярную обрезку и подкормку раз в 2–4 недели правильным удобрением без избытка азота.

Почему герань не цветет, а растет только листва?

Чаще всего причина — избыток азотных удобрений или недостаток фосфора и калия.

