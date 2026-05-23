Садовый назвал ухилянцев "обузой для семей" и предложил выход для ТЦК

Мэр Львова Андрей Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовый выразил мнение, что часть украинских мужчин, которые прячутся дома из-за боязни перед мобилизацией, создают финансовые и психологические трудности для своих семей. Чтобы решить эту проблему, мэр предложил ввести гарантированную временную отсрочку от призыва.

Об этом глава Львова заявил во время своего выступления в эфире «Запад Главное», комментируя текущую ситуацию с мобилизационными процессами в стране и их влияние на общество и семейные отношения.

По словам Андрея Садового, длительное пребывание военнообязанных в четырех стенах из-за нежелания встретиться с представителями Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) негативно отражается на микроклимате внутри семей. Мужчины теряют заработок и возможность снабжать близких.

«Часть мужчин становится обузой для семей из-за страха перед ТЦК и пребывания дома», — подчеркнул мэр Львова.

Что предлагает мэр Львова?

Чтобы вывести граждан из «тени», стабилизировать экономическое состояние их семей и одновременно помочь Силам обороны Украины, Садовый выступил с компромиссной инициативой. Он предлагает предоставлять мужчинам фиксированное время на адаптацию.

Суть инициативы состоит в следующем:

Военнообязанным гражданам официально предоставляется отсрочка от мобилизации сроком на шесть месяцев.

В течение полугода мужчины получают возможность легально устроиться на работу, финансово помочь своим семьям и завершить неотложные гражданские дела.

По истечении 6-месячного срока эти граждане должны планово и осознанно присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины.

По мнению мэра, такой подход позволит снизить градус напряжения в обществе, поддержать экономику страны через легальную занятость и обеспечить плановое и более качественное пополнение украинской армии.

Пока официальной реакции Министерства обороны или военного командования на такое предложение нет.

