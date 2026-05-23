"Вони ніколи не припинять рости": відверта історія дівчини, якій розмір бюста руйнує особисте життя
Саммер Робертс страждає на рідкісне захворювання — макромастію, через яке її груди ніколи не припинять рости.
Для багатьох жінок великі груди здаються мрією, але для 28-річної Саммер Робертс вони стали справжнім випробуванням. Її бюст буквально ніколи не припинить збільшуватися, перетворюючи звичайні щоденні справи на важкий квест, а побачення — на суцільне розчарування.
Свою історію боротьби з рідкісним захворюванням дівчина розповіла в інтерв’ю UNILAD.
Чому операція — не вихід
Діагноз «макромастія» Саммер почула у 25 років. Цей рідкісний стан змушує молочні залози надмірно розростатися.
Дівчина зізнається, що все життя мріяла лягти під ніж хірурга і зробити редукцію (зменшення грудей), щоб позбутися болю у спині та шиї. Проте лікарі приголомшили її новиною: навіть якщо хірургічно видалити частину тканини, через особливості хвороби груди все одно відростуть до попередніх розмірів.
«Я — це не лише мої груди»
Окрім фізичного дискомфорту в побуті, Саммер стикається з унікальними проблемами на романтичному фронті. Знайти адекватного партнера виявилося надскладним завданням.
«Чоловіки практично не дивляться мені в очі. Нещодавно я ходила на побачення з хлопцем, який за весь вечір жодного разу не глянув на моє обличчя. Коли я прямо зробила йому зауваження, він просто відповів: „А хіба можна мене за це звинувачувати?“», — скаржиться Робертс.
За словами дівчини, у додатках для знайомств її форми — це завжди перше, що обговорюють чоловіки. До того ж багато користувачів узагалі скаржаться на її профіль, вважаючи, що її фотографії несправжні, а сторінка — фейкова.
«Це так дратує. Я — це не лише мої груди. Зрозумійте правильно, я люблю своє тіло і ті можливості, які воно мені дало. Але я б дуже хотіла, щоб моє особисте життя складалося інакше», — зізнається Саммер.
Вона додає, що досі не зустріла жодного чоловіка, який би не згадав про її бюст у перші ж п’ять хвилин розмови, адже більшість просто шукає можливість задовольнити свій фетиш.
Від комплексів до впевненості
Шлях до прийняття себе був для Саммер довгим. Раніше через постійну увагу та непропорційні форми вона почувалася «потворною та огидною». Проте з часом, зокрема завдяки створенню контенту на платформі OnlyFans, вона навчилася сприймати своє тіло і стала набагато впевненішою.
«Я знаю, що мій майбутній чоловік десь існує. Йому точно подобатимуться мої груди, але він цінуватиме мене як особистість, а не просто як тіло», — підсумовує дівчина.
Що таке макромастія: головні симптоми
За даними авторитетної Клівлендської клініки, макромастія супроводжується низкою вкрай неприємних і болісних симптомів:
сильний біль у шиї, спині та самих грудях;
викривлення постави;
інфекції або рани на шкірі під грудьми;
втрата чутливості в сосках;
болісні сліди та вм’ятини на плечах від бретельок бюстгальтера;
серйозні психологічні проблеми зі сприйняттям власного тіла.
Нагадємо, у західних соцмережах активно просувають «збільшення грудей без імплантів» за допомогою ін'єкцій гіалуронової кислоти. Але лікарі попереджають про можливі серйозні ризики збільшення грудей без операції.