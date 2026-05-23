Українська співачка вперше розповіла про шлюб із каскадером з Голлівуда і яким було її весілля в США

Аїда Ніколайчук

Переможниця «Х-Фактора», українська співачка Аїда Ніколайчук вперше відверто розповіла про шлюб із голлівудським каскадером та яким було її весілля в США.

2024 року артистка вдруге вийшла заміж. Обранцем виконавиці став голлівудський каскадер Деніел Лосісеро. Про стосунки пари взагалі мало що відомо. Проте в інтерв’ю kp.ua артистка зізналась, як познайомилась із коханим, яким було їхнє весілля в США та як він ставився до її сина від першого чоловіка.

Історія закоханих розпочалась із повідомлення в Instagram. Деніелю сподобався голос Аїди, про що він їй і написав. Хоч зазвичай артистка уникає таких повідомлень, проте каскадеру вирішила відповісти. Так між ними зав’язалось спілкування. Спочатку вони обмінювались дружніми повідомленнями, а потім, коли почалась повномасштабна війна в Україні, то зустрілись у Польщі. Відтоді й почалась їхня романтична історія.

«Почалась війна, і він запитав, як ми. А коли я вже була в Польщі, він несподівано туди приїхав на кінофестиваль, де був одним із спікерів. І поки був в Варшаві, запросив мене на зустріч. А потім я приїхала в Лос-Анджелес», — пригадує артистка.

Закохані зіграли весілля 2024 року. Вони організували свято в Сіетлі, США. Щоправда, рідних Ніколайчук майже не було, оскільки вони б не встигли оформити всі необхідні документи. До вівтаря співачку вів її син, що було для неї особливим моментом.

«Це було в Сіетлі у домі його тітки. Це було як в тих самих голлівудських фільмах — справжнє американське весілля. Мої рідні — без паспортів і віз. Тому привезти їх — це той ще челендж. Але моя сестра теж переїхала в Штати, і звісно вона була моєю головною дружкою, моя близька подруга була дружкою теж. А мій син вів мене до мого нареченого», — говорить співачка.

Аїда Ніколайчук також зізналась, як у чоловіка склались стосунки з її сином. У каскадера своїх дітей немає. Із сином співачки він чудово ладнає. Артистка говорить, що Даніель став справжнім другом для її сина, який допомагає та підтримує.

«Вони дуже добре ладнають. Деніел став для нього другом, який завжди поруч. Ще мій син вивчає французьку, тому вони спілкуються французькою», — поділилась артистка.

