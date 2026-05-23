У ТЦК пояснили, навіщо під час мобілізації та ВЛК вилучають телефони

Українці досі не розуміють, чому під час мобілізації працівники ТЦК відбирають телефони у військовозобов’язаних чоловіків. Нерідко трапляється так, що чоловік, якого мобілізували на вулиці і забрали телефон, не може повідомити родині, що з ним сталося.

Представниця Вінницького ТЦК та СП, майор Мирослава Ляшук пояснила, чому у військовозобов’язаних під час мобілізації забирають телефон на певний час. Про це пише Суспільне.

Чому ТЦК відбирає телефон під час мобілізації: пояснення

У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вирішили пояснити, чому під час мобілізації та проходження ВЛК у військовозобов'язаних чоловіків вилучають телефони.

Мирослава Ляшук поділилася, що ВЛК є режимним об’єктом, де одночасно перебуває велика кількість українських військових. Використання військовозобов’язаними телефонів може створювати великі додаткові ризики.

«Щодо використання мобільних телефонів. Наприклад, громадянин проходить ВЛК. Це режимний об’єкт, де знаходиться велика кількість особового складу. Використання мобільних телефонів може впливати на безпеку інших військовослужбовців», — пояснює майорка.

Поки під час ВЛК лікарі не встановили психологічний стан майбутніх військовослужбовців, мобілізованим не видають телефони. Також у цей момент ще невідомо, чи не співпрацює мобілізований громадянин із Російською Федерацією.

«Де гарантії того, що ця людина не працює з представниками Російської Федерації і не може передати їм координати розміщення?», — додає військова.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан та загальна мобілізація офіційно тривають до 2 серпня 2026 року. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років (для вищого офіцерського складу — до 65 років), які придатні за станом здоров’я і не мають права на відстрочку.

Кардинальних змін у правилах від 1 червня не очікується, проте Міноборони анонсувало оновлення застосунку «Резерв+» та зміну підходу до комплектування армії: замість масового оповіщення фокус зміститься на залучення дефіцитних фахівців (медиків, водіїв, IT-спеціалістів) відповідно до їхнього досвіду.

На практиці першочергово призиватимуть осіб із бойовим досвідом, придатних за станом здоров’я та тих, хто має потрібну війську спеціалізацію.

Право на відстрочку або звільнення від служби мають чоловіки до 25 років (які не служили раніше), багатодітні батьки без боргів за аліменти, самостійні батьки, опікуни осіб з інвалідністю, а також студенти, які вперше здобувають вищу освіту, аспіранти й викладачі. Окремо діє бронювання для працівників критично важливої інфраструктури та підприємств.

Підставою для звільнення від призову є також рішення ВЛК про непридатність через важкі хвороби (психічні розлади, онкологія, серцеві патології, ВІЛ тощо). Навіть у разі скасування воєнного стану демобілізація відбуватиметься лише за окремим указом президента.

В Україні запроваджують нові, прозоріші правила бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств, які запрацюють у середині червня. Оновлена система базується на трьох компонентах: середня зарплата співробітника має становити щонайменше 25 941 грн (для прифронтових територій — 21 600 грн), змінюється облік сумісників, а всі органи влади протягом місяця зобов’язані перезатвердити критерії критичності підприємств із Міноборони та Мінекономіки.

У липні — серпні бізнес заново перепогоджуватиме свій статус критичності, проте загальний ліміт заброньованих суттєво не зміниться і триматиметься в межах 1,1–1,3 мільйона осіб.

Нові правила також ліквідують зловживання із дублюванням квот: військовозобов’язані сумісники тепер враховуватимуться до квоти бронювання лише один раз в одній обраній компанії.

