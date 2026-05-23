Морпехи сняли фильм о самых жарких днях своих воинов

Сегодня в Украине отмечается День морской пехоты и к этому празднику 38-я отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного выпустила фильм о защитниках Мариуполя.

«Этот фильм — о героях, которые закалялись и принимали решения там, где это было тяжелее всего. Фильм снимали своими силами, вообще без бюджета, использовали видеокадры, которые были в наличии, снимали интервью на базе нашей бригады. Монтировали его тоже сами, я и мой монтажер-оператор», — рассказал в комментарии для ТСН.ua спикер этой бригады Мирослав Криворучко.

К этому он добавил, что фильм можно посмотреть на бригадном Youtube-аккаунте.

На своей официальной странице 38 бригада сообщила следующее: «Через годы останутся не сухие сводки и цифры. Остаются истории людей и их выборы. И важно, чтобы эту историю рассказывали те, кто там был. Ибо всегда существует риск, что ее перепишут или переосмыслят те, кто не видел этого изнутри. Люди должны знать цену решений. Ибо о Мариуполе знают почти все. Но гораздо меньше людей понимают, как это было изнутри».

Как отмечает Мирослав Криворучко в комментарии для ТСН.ua, 38-я отдельная бригада морской пехоты, защищающая Украину на самых сложных направлениях, срочно собирает средства на ремонт авто, на котором бойцы выполняют боевые задания.

Военные собирают 60 тысяч гривен, чтобы отремонтировать автомобиль, с помощью которого они будут выполнять задачи в зоне боевых действий.

«Авто есть, осталось его немного привести в порядок, чтобы не подвело в самый ответственный момент. Будем благодарны общественности за любой донат. Цель — 60 тыс. грн. Номер карты банки 4874 1000 2724 1499», — сообщил в комментарии для ТСН.ua Мирослав Криворучко.

Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/bATrwzCp3

