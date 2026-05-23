В Киеве объявлена воздушная тревога: что летит
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и в ряде областей Украины 23 мая звучит воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
«Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.
В ПС Украины отметили, что БПЛА на востоке Киевщины курсом на столицу.
Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, отметил, что нужно относиться к воздушным тревогам «максимально внимательно».
Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.
В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.