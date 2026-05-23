Украина
В Киеве объявлена воздушная тревога: что летит

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Дарья Щербак
Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве и в ряде областей Украины 23 мая звучит воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

«Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

В ПС Украины отметили, что БПЛА на востоке Киевщины курсом на столицу.

Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, отметил, что нужно относиться к воздушным тревогам «максимально внимательно».

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

