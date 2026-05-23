Россия усиливает штурмы, несмотря на рекордные потери: что происходит на фронте

Несмотря на рекордные потери в войне, российские оккупанты продолжают штурмовать Украину сразу на нескольких направлениях фронта. Россияне пытаются истощить украинскую оборону и продвинуться на стратегических направлениях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россияне наступают сразу на нескольких направлениях фронта

Ситуация на фронте остается напряженной почти по всем направлениям. Россияне атакуют с востока и с севера. ВСУ проводят контратаки и сдерживают вражеское наступление. На основных направлениях фронта ситуация отличается:

На Сумском направлении ВСУ имели продвижение. Россияне продолжают операции на север, северо-восток и юго-восток от Сум. ВСУ удерживают позиции к юго-востоку от Варачино и имеют здесь продвижение.

Спикер 14-го армейского корпуса Украины Виталий Саранцев сообщил, что ныне самым активным районом боевых действий Сумской области является населенный пункт Рясное.

На Купянском направлении и в Харьковской области россияне пытаются оттеснить ВСУ от своей границы. Враг хочет создать оборонную буферную зону с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние артиллерийских ударов.

Российские оккупанты продолжили наземные атаки северо-восточнее Харькова в Волчанске и вблизи него. Украина контратаковала. Самым активным сейчас является район Казачьей Лопани. На Великобурлукском направлении за последние сутки не зафиксировано продвижений ни с одной стороны.

Враг продолжает ограниченные наземные атаки к юго-востоку от Купянска. Здесь у россиян продвижений нет. Силы обороны нанесли удар по российской переправе через реку Оскол близ Голубовки. ВСУ продвинулись вблизи Боровой.

На Славянском и Краматорском направлениях есть продвижения ВСУ. Защитники продвинулись в направлении Славянска, а именно к юго-востоку от Кривой Луки.

Враг продолжает совершать преступления — россияне переодеваются в гражданские и пытаются проникнуть на украинские позиции. Россияне продолжают наступление на Константиновку, но успехов нет.

ВСУ имели продвижение северо-западнее Котлино, а также нанесли удары по скоплению россиян в Селидово, Украинке и Покровске.

На Новопавловском и южном направлении ВСУ атакуют россиян возле Гуляйполя. В то же время враг заявил об оккупации Верхней Терсы. Эти данные не подтверждены украинскими военными или аналитиками.

ВСУ продвинулись на запад Запорожской области, а именно вблизи Новоданиловки. Украинские военные продолжают контролировать Малую Токмачку.

За последние сутки стало известно, что ВСУ продвинулись в Сумской области, вблизи Боровой, на Славянском и Покровском направлениях, а также на западе Запорожской области.

Российские оккупанты: последние новости

Напомним, российские оккупанты жестоко замучили в плену 55-летнего украинского медика-«азовца» Александра Крохмалюка («Кроху»). После выхода из «Азовстали» в мае 2022 года под невыполненные международные гарантии, бывший начальник медслужбы прошел круги ада в Еленовке, Таганроге и Камышине.

Тело погибшего вернули в Украину во время репатриации еще в сентябре, однако официальное подтверждение ДНК родные получили только недавно. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате тяжелых травм грудной клетки и перелома ребер, вызванных избиением.

В российских пыточных пятый год подряд остаются около 700 защитников «Азовстали». Оккупанты устраивают над ними судилища, фабрикуют дела о «терроризме» и осуждают на сроки от 20 лет до пожизненного заключения.

У двух третей пленных уже есть такие приговоры. По словам родных, защитники находятся в критическом состоянии, страдают от ежедневных пыток и тотального физического истощения, а оккупанты демонстративно отказывают им в медицинской помощи.

Семьи военнопленных отмечают, что в свое время государство нашло рычаги для возвращения топ командиров и высших офицеров «Азова». Теперь они умоляют власть применить все возможные международные инструменты, чтобы немедленно освободить из российского плена остальных — обычных солдат, сержантов и медиков, которые каждый день находящихся под угрозой смерти.

