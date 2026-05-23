«Мир вокруг растворяется»: мужчина принял более 25 наркотиков и рассказал о самом страшном опыте

Таблетки / © Associated Press

28-летний ютубер Люси Лерч из Тихоокеанского Северо-Запада США поделился последствиями многолетней наркотической зависимости и рассказал о самом страшном опыте в своей жизни. По словам мужчины, за годы зависимости он употреблял более 25 различных наркотических веществ, а худшим эпизодом стал психоз, вызванный синтитичним психостимулятором.

Об этом сообщило издание Unilad.

В своем недавнем видео блогер отметил, что фактическое количество наркотиков, которые он пробовал, могло быть еще больше, если учитывать различные таблетки по отдельности.

Особенно опасным Лерч назвал сильнодействующий опиоидный препарат, который в США используют для лечения сильной хронической боли. Он заявил, что из-за этого вещества потерял многих знакомых.

«Это зло, оно убивает тебя, я потерял из-за этого столько людей», — сказал мужчина в видео.

Однако самой страшной реакцией он назвал именно психоз, который возник после употребления синтетического психостимулятора. По словам Лерча, это состояние стало для него «ужасным» эпизодом.

«Мир вокруг тебя растворяется, и ничего не имеет смысла», — описал он пережитое.

По информации Национальной медицинской библиотеки США, подобное психическое состояние может сопровождаться паранойей, галлюцинациями, бредом, паническими атаками, агрессивным поведением и спутанностью мышления.

Лерч признал, что длительная зависимость полностью изменила его восприятие жизни и образ мышления. По его словам, наркотики «перепрограммировали» его мозг.

«У меня всегда был ум наркомана, но длительная наркотическая зависимость полностью меняет то, как ты смотришь на мир и как к нему относишься», — сказал он.

Блогер также поделился, что если бы мог вернуться в прошлое, то предупредил бы себя младшего обо всех трудностях и потерях, к которым привела зависимость.

Сейчас мужчина утверждает, что находится на пути к выздоровлению, хотя и считает, что зависимость останется с ним навсегда.

«Я не могу употреблять наркотики случайно, как другие люди, поэтому я просто держусь подальше, и если вы такие же, как я, это хороший выбор», — подытожил он.

