- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1570
- Время на прочтение
- 3 мин
Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 23-24 мая
Нынешние выходные, 23 и 24 мая, — не самое благоприятное время для отдыха в привычном нам понимании этого слова, но, следуя рекомендациям звезд, можно провести их не только без опасений, но и с пользой.
Суббота, 23 мая, символом которого является возрождающаяся из огня птица Феникс, время испытаний, пройдя через которые мы трансформируемся, обретая новые качества и становимся сильнее, умнее и удачливее.
Любые нерешенные ранее задачи — в выходной они, скорее всего будут казаться личной жизни — снова встанут перед нами в полный рост, поэтому очень важно принять меры для их урегулирования.
Можно — и нужно — объясняться с близкими людьми, обсуждая вопросы, мешающие налаживанию отношений — в этот день обе стороны будут настроены на конструктив и поиск консенсуса.
От физической нагрузки в это время нужно отказаться — занятия спортом и трудоемкая уборка находятся под запретом, это едва ли ни единственный в лунном календаре день, когда можно вести малоподвижный — сидячий — образ жизни.
Воскресенье, 24 мая, — один из самых сложных дней месяца, когда активизируются силы зла, способные нанести нам серьёзный урон. Избежать негативного влияния можно, прислушавшись к рекомендациям звезд, которые советуют, несмотря на выходной, проявить повышенную осторожность: как можно меньше общаться с другими людьми и — по возможности — не покидать стен своего дома.
Удачными окажутся занятия творчеством и спортом — правда, делать это нужно без излишнего энтузиазма. Кому повезет в такое — довольно сложное и необычное — время?
Телец
Тельцы смогут наконец-то воплотить в жизнь свою мечту, которая не дает им покоя уже довольно давно: продать или купить — а, возможно, сделать одновременно то и другое — недвижимость. Для кого-то из представителей знака это будет новая квартира большего размера или улучшенной планировки, для кого-то — дом за городом, в лесу или у водоема.
Представителям знака удастся отыскать именно тот вариант, который будет устраивать их по всем статьям, а вот официально оформлять сделку в это время нежелательно, впрочем, в выходные, когда все нотариальные конторы закрыты, им это и не удастся — придется дождаться понедельника.
Дева
Девам, которые давно собираются отправиться за границу — как по делам, так и отдохнуть — в эти дни можно не только разрабатывать план своего путешествия, так и договариваться с партнерами, от которых зависит благоприятное решение всех вопросов за рубежом.
Результатом таких контактов станут договоренности о долговременном сотрудничестве с иностранными коллегами, что даст возможность выйти на совершенно новый профессиональный — и финансовый — уровень, которого представители знака — по причине своего усердия и кропотливой работы — достойны уже давно, так что медлить не стоит.
Водолей
Водолеи — особенно те из них, кто недавно сменил постоянное место своего жительства — могут рассчитывать на то, что их личная жизнь очень быстро измениться в лучшую сторону. Правда, в первую очередь это коснется тех, чей переезд был связан в том числе и с расставанием с близким человеком, с которым их связывали долговременные близкие отношения.
Новое знакомство поначалу может показаться случайным, но довольно быстро станет понятно, что произошедшая встреча закономерна, она будет иметь серьезные — и приятные — перспективы. Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака максимально внимательно отнестись к появлению в их жизни нового человека.
Читайте также:
Солнце в Близнецах с 21 мая до 21 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Раке с 19 мая до 13 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех