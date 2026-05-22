- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1205
- Время на прочтение
- 1 мин
Петер Мадьяр сделал неожиданное заявление о мире в Украине
Венгерский премьер признает провал гарантий безопасности для Украины по Будапештскому меморандуму 1994-го.
Мирное соглашение по Украине должно иметь реальные гарантии безопасности — не так, как произошло в случае с Будапештским меморандумом 1994 года.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью ZIB.
Венгерский политик отметил, что среди прочего Будапештский меморандум должен был гарантировать территориальную целостность Украины. Впрочем, этого не вышло.
«Проблема состоит в том, что международное сообщество фактически не выполнило свою задачу и не обеспечило целостность и независимость Украины. И теперь нам нужно мирное соглашение — с реальными гарантиями безопасности», — подчеркнул Мадьяр.
Кроме того, он подтвердил, что Будапешт «не планирует» отправлять венгерских солдат в Украину.
Война в Украине — заявления Венгрии
Во время пребывания с официальным визитом в Польше Петер Мадьяр сделал заявление о войне в Украине. Он подчеркнул, что соседняя страна стала жертвой неспровоцированного нападения России, а потому «имеет полное право защищать территориальную целостность». Премьер Венгрии также добавил, что важным является прекращение огня и достижение долговременного мира.
В то же время венгерский министр иностранных дел Анита Орбан заявила, что ее страна признает территориальный суверенитет Украины и поддерживает интеграцию в ЕС. Тем не менее, добавила она, Будапешт выступает за мир, поэтому не будет присылать «в Украину ни военных, ни оружия».