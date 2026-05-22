Петер Мадьяр сделал неожиданное заявление о мире в Украине

Петер Мадяр. / © Associated Press

Мирное соглашение по Украине должно иметь реальные гарантии безопасности — не так, как произошло в случае с Будапештским меморандумом 1994 года.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью ZIB.

Венгерский политик отметил, что среди прочего Будапештский меморандум должен был гарантировать территориальную целостность Украины. Впрочем, этого не вышло.

«Проблема состоит в том, что международное сообщество фактически не выполнило свою задачу и не обеспечило целостность и независимость Украины. И теперь нам нужно мирное соглашение — с реальными гарантиями безопасности», — подчеркнул Мадьяр.

Кроме того, он подтвердил, что Будапешт «не планирует» отправлять венгерских солдат в Украину.

Война в Украине — заявления Венгрии

Во время пребывания с официальным визитом в Польше Петер Мадьяр сделал заявление о войне в Украине. Он подчеркнул, что соседняя страна стала жертвой неспровоцированного нападения России, а потому «имеет полное право защищать территориальную целостность». Премьер Венгрии также добавил, что важным является прекращение огня и достижение долговременного мира.

В то же время венгерский министр иностранных дел Анита Орбан заявила, что ее страна признает территориальный суверенитет Украины и поддерживает интеграцию в ЕС. Тем не менее, добавила она, Будапешт выступает за мир, поэтому не будет присылать «в Украину ни военных, ни оружия».

