Красивая Ева Лонгория очаровала на красной дорожке кутюрным платьем, похожим на ракушку

Ева Лонгория продолжает свой марафон эффектных выходов на Лазурном побережье. На этот раз она побывала на премьере фильма «День рождения» (The Birthday Party), которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Красавица вышла на красную дорожку в роскошном кутюрном белом платье в пол из коллекции весна-лето 2026 бренда Tamara Ralph.

Наряд фасона «русалка» имел обнаженные плечи, шлейф и декор спереди, который был похож на морскую ракушку. Платье было украшено стразами и жемчужинами, которые сверкали от вспышек фотокамер.

Образ Лонгория дополнила красивой прической с локонами, которые спадали на спину, макияжем с длинными ресницами и помадой темно-бежевого оттенка. Лук звезда завершила бриллиантовым комплектом украшений.

Напомним, Ева Лонгория сияла на гала-вечере amfAR в платье-бюстье насыщенного рубинового оттенка от Sophie Couture.

