Россия терпит рекордные потери в войне: Зеленский назвал шокирующие цифры

Потери РФ в войне. / © Associated Press

Реклама

С начала 2026-го армия агрессора России несет большие потери. Украинские защитники безвозвратно уничтожили около 86 тыс. оккупантов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, с начала этого года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек: ликвидировано почти 86 тыс. захватчиков, а тяжелые ранения по меньшей мере 59 тыс. россиян. В плен попали более 800 российских военнослужащих.

Реклама

Что касается ситуации на фронте, то президент подчеркнул, что, в частности, в приграничные Сумской области ВСУ достигают определенных целей.

«Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особо хочу поблагодарить за точность операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые следует отметить десантников и штурмовиков», — заявил Зеленский.

Потери РФ в войне — последние новости

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 22 мая 2026 уничтожено около 1 353 860 российских солдат. В частности, только за минувшие сутки ликвидировано 880 захватчиков.

Заметим, министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украине удалось замедлить наступление России, а потери оккупантов сейчас огромны. По его данным, ежемесячно страна-агрессор теряет более 34–35 тыс. военных (убитыми или тяжело ранеными).

Реклама

Новости партнеров