Опухоль сжимала органы и не давала дышать: из тела женщины удалили гигантское образование

Польские медики из больницы в Тарновских Гурах удалили у 47-летней пациентки опухоль яичника весом около 25 кг.

Об этом сообщило издание RMF24/PAP.

По словам медиков, женщину госпитализировали в гинекологически акушерское отделение с жалобами на сильную боль и затрудненное дыхание. После диагностики врачи обнаружили большую опухоль. Она сжимала внутренние органы и ограничивала способность легких к нормальному дыханию.

Операцию проводили многопрофильной командой, в составе которой находились гинекологи, хирурги, анестезиологи, терапевты.

По данным больницы, пациентку выписали домой через несколько дней после операции, снизив вес со 137 до 113 килограммов.

Женщина призналась, что планировала свой первый визит в заведение годом ранее, но отказалась из-за собственного. Кроме того, она избегала обзоров в течение следующих месяцев.

