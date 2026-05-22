Путин хочет быстро завершить войну, но есть важный нюанс: детали от Bloomberg

Владимир Путин. / © Associated Press

Украина и ее союзники все больше уверены, что полномасштабное вторжение России исчерпывается. ВСУ стабилизируют линию фронта и останавливают весеннее наступление Москвы. В то же время, «фюрер» Владимир Путин хочет завершить войну до конца этого года. Впрочем, только на тех условиях, которые считается победными.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Аналитики подчеркивают, что возросла эффективность Украины в использовании беспилотников для нанесения значительных потерь войскам РФ, а также для ударов по линии фронта и глубоко внутри России.

Это вызывает усиление критики по отношению к Путину внутри РФ. В то же время с экономическим спадом и ограничениями в интернете это приводит к углублению усталости от войны среди рядовых россиян. Более того, паническое настроение имеют представители российской элиты, а некоторые чиновники Кремля считают, что нет четкого способа, чтобы решить и закончить войну.

Bloomberg отмечает, что Путин хочет завершить войну до конца 2026 года. Впрочем, только на условиях, которые он считает победными. Речь идет о полном контроле над Донбассом, а также значительно более широком соглашении о безопасности с Европой, которое фактически признавало бы территориальные достижения Москвы.

Угроза наступления РФ и успехи ВСУ

На днях Киев объявил страну значительное усиление безопасности на севере страны. Случилось это после того, как президент Владимир Зеленский предупредил о риске потенциального наступления России из Брянской области и Белоруссии.

Авторы статьи отмечают: хотя Украина готовится к очередному наступлению РФ этим летом и предупреждает, что Кремль может прибегнуть к призыву на военную службу, ВСУ войска в большинстве своем удерживают линию фронта с момента усиления боевых действий после зимнего затишья. Данные DeepState свидетельствуют, что украинские войска стабилизировали значительную часть фронта к середине мая.

Кроме того, Киев значительно улучшил соотношение потерь примерно к одному украинскому солдату на каждых пятерых российских захватчиков. По данным украинского Минобороны, более 35 тыс. окупантов погибли или получили тяжелые ранения в апреле.

Отмечается, что переломным моментом в войне стали беспилотники. Дроны, применение которых значительно возросло, помогают Украине компенсировать дефицит человеческих ресурсов.

«Однако Киев также не смог достичь своих стратегических целей, не вернув большую часть территории, которую оккупирует Россия, и не приблизившись к приемлемому мирному соглашению в остановившихся переговорах под руководством США», — отмечает Bloomberg.

Киев усиливает атаки на РФ

На прошлой неделе Украина начала одну из самых жестоких атак на Москву и регион с начала войны. Россияне теперь обвиняют непосредственно «фюрера» Путина в том, что конфликт пришел к ним.

Несколько европейских дипломатов, говоривших на условиях анонимности, заявили, мол, считают настроение у России мрачным. Ведь ситуация на фронте зашла в тупик, а украинские удары БпЛА перенесли войну на Москву.

«Россия терпит неудачи на поле боя. Чтобы поддерживать свои военные усилия в Украине, Кремлю почти наверняка придется ввести вторую частичную мобилизацию в течение следующих 12 месяцев», — отметил старший научный сотрудник по вопросам РФ и Евразии в Международном институте стратегических исследований в Лондоне Найджел Гулд-Дэвис.

Ситуация в России — проблемы не только на фронте

Украина смогла вернуть часть территорий на юге после того, как кафиры потеряли доступ к Starlink. Наибольшее продвижение ВСУ прошло в Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ заявляли об увольнении около 400 квадратных километров.

Кроме того, Украина вывела из строя большинство крупных НПЗ России. С начала войны было атаковано не менее 24 из 33 российских предприятий, мощностью производства более 1 миллиона тонн нефти в год. Среди крупнейших заводов, пока оказавшихся вне зоны ударов, остались лишь Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

