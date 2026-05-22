Война
298
1 мин

Утилизация продолжается: ВСУ умножили на ноль сотни оккупантов и десятки вооружений

Последние данные Генштаба фиксируют серьезный удар по артиллерийским системам и беспилотникам врага.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Потери российской армии на фронте

Потери российской армии на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию о потерях российских оккупационных войск на фронте. За сутки 21 мая украинские защитники ликвидировали или ранили еще 880 захватчиков.

Об этом говорится в заметке Генштаба в Сети.

Потери РФ на 22 мая 2026 года

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения и до 22 мая 2026 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 353 860 (+880) человек

  • танков — 11 944 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 594 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 42 511 (+57) ед.

  • реактивных систем залпового огня — 1 798 (+1) ед.

  • средств противовоздушной обороны — 1 390 (+1) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных роботизированных комплексов — 1 440 (+4) ед.

  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 304 659 (+1 872) ед.

  • крылатых ракет — 4 632 (+0) ед.

  • кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 98 205 (+135) ед.

  • специальной техники — 4 207 (+0) ед.

Напомним, Украина замедлила наступление РФ и постепенно перехватывает инициативу благодаря нанесению врагу катастрофических потерь и технологическому преимуществу. По словам министра обороны Михаила Федорова, ежемесячно Россия теряет более 34 — 35 тыс. военных (убитыми или тяжело ранеными). Сейчас каждый квадратный километр продвижения стоит врагу непропорционально дорого: в апреле потери составили 179 человек на 1 км².

