Только пришел на работу, и уже нужен отпуск: когда законно можно уходить на отдых

Оформление ежегодного отпуска в течение первого года работы имеет свои четкие законодательные нюансы и правила. Обычно право на полноценный отдых появляется только после нескольких месяцев непрерывной работы в компании, однако при определенных условиях работники могут уйти в отпуск значительно раньше.

Об этом говорится в Законе Украины «Об отпусках».

Согласно действующему законодательству, минимальная продолжительность ежегодного отдыха для работников составляет 24 календарных дня. Этот период рассчитывается за рабочий год, отсчет которого стартует непосредственно с даты официального трудоустройства и заключения трудового договора.

Когда человек только устроился на новое место, претендовать на полное количество дней отпуска он может не ранее чем через шесть месяцев постоянной работы в организации.

Если же работник уходит на отдых авансом до окончания этого полугодового срока, то количество дней рассчитывается пропорционально тому времени, которое он уже успел отработать. Исключением из этого правила являются лишь отдельные льготные категории, четко определенные законом.

Отпуска полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии по желанию работника предоставляются:

женщинам — перед отпуском в связи с беременностью и родами или после него, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

лицам с инвалидностью;

лицам в возрасте до восемнадцати лет;

мужчинам, жены которых находятся в отпуске в связи с беременностью и родами;

лицам, уволенным после прохождения срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не учитывая времени переезда к месту жительства;

совместителям — одновременно с отпуском по основному месту работы;

работникам, которые успешно учатся в учебных заведениях и желают присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;

работникам, имеющим путевку (курсовку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;

родителям — воспитателям детских домов семейного типа;

в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

Родители, чьи дети в возрасте до 18 лет поступают в колледжи или университеты, расположенные в другом населенном пункте, имеют законное право взять ежегодный отпуск или его часть. Как объясняют в Федерации профессиональных союзов Украины, продолжительность такого отдыха должна составлять не менее 12 календарных дней, а предоставляют его для поездки с будущим студентом к месту учебы и возвращения обратно.

Если в семье двое или более детей этого возраста, которые одновременно меняют место жительства ради обучения, такой отпуск оформляется отдельно на каждого ребенка.

Что касается дальнейшей работы в компании, то начиная со второго года и в последующие периоды, работник может планировать свой отдых и брать отпуск в любое удобное время текущего рабочего года по согласованию с руководством.

