Росія посилює штурми, попри рекордні втрати: що відбувається на фронті

Росія посилює штурми на фронті

Попри рекордні втрати у війні, російські окупанти продовжують штурмувати Україну відразу на кількох напрямках фронту. Росіяни намагаються виснажити українську оборону та просунутися на стратегічних напрямках.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни наступають відразу на кількох напрямках фронту

Ситуація на фронті лишається напруженою майже на всіх напрямках. Росіяни атакують зі сходу та з півночі. ЗСУ проводять контратаки та стримують ворожий наступ. На основних напрямках фронту ситуація різниться:

На Сумському напрямку ЗСУ мали просування. Росіяни продовжують операції на північ, північний схід та південний схід від Сум. ЗСУ утримують позиції на південний схід від Варачиного та мають тут просування.

Речник 14-го армійського корпусу України Віталій Саранцев повідомив, що нині найактивнішим районом бойових дій на Сумщині є населений пункт Рясне.

На Куп’янському напрямку та Харківщині росіяни намагаються відтіснити ЗСУ від свого кордону. Ворог хоче створити оборонну буферну зону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова на відстань артилерійських ударів.

Російські окупанти продовжили наземні атаки на північний схід від Харкова у Вовчанську та поблизу нього. Україна контратакувала. Найактивнішим наразі є район Козачої Лопані. На Великобурлуцькому напрямку за останню добу не зафіксовано просувань з жодної сторони.

Ворог продовжує обмежені наземні атаки на південний схід від Куп’янська. Тут росіяни просувань не мають. Натомість Сили оборони завдали удару по російській переправі через річку Оскіл поблизу Голубівки. ЗСУ просунулися поблизу Борової.

На Слов’янському та Краматорському напрямках є просування ЗСУ. Захисники просунулися у напрямку Слов’янська, а саме на південний схід від Кривої Луки.

Ворог продовжує коїти злочини — росіяни перевдягаються у цивільних та намагаються проникнути на українські позиції. Росіяни продовжують наступ на Костянтинівку, однак успіхів не мають.

ЗСУ мали просування на північний захід від Котлиного, а також завдали ударів по скупченню росіян в Селидовому, Українці та Покровську.

На Новопавлівському та південному напрямку ЗСУ атакують росіян біля Гуляйполя. Водночас ворог заявив про окупацію Верхньої Терси. Наразі ці дані не підтверджені українськими військовими чи аналітиками.

ЗСУ мали просування на захід Запорізької області, а саме поблизу Новоданилівки. Українські військові продовжують контролювати Малу Токмачку.

Загалом за останню добу стало відомо, що ЗСУ просунулися в Сумській області, поблизу Борової, на Слов’янському та Покровському напрямках, а також на заході Запорізької області.

Російські окупанти: останні новини

Нагадаємо, російські окупанти жорстоко закатували в полоні 55-річного українського медика-«азовця» Олександра Крохмалюка («Кроху»). Після виходу з «Азовсталі» у травні 2022 року під невиконані міжнародні гарантії, колишній начальник медслужби пройшов кола пекла в Оленівці, Таганрозі та Камишині.

Тіло загиблого повернули в Україну під час репатріації ще у вересні, проте офіційне підтвердження ДНК рідні отримали лише нещодавно. Судово-медична експертиза засвідчила, що смерть настала внаслідок тяжких травм грудної клітки та перелому ребер, спричинених побиттям.

У російських катівнях п’ятий рік поспіль залишаються близько 700 оборонців «Азовсталі». Окупанти влаштовують над ними судилища, фабрикують справи про «тероризм» і засуджують на терміни від 20 років до довічного ув’язнення.

Дві третини полонених уже мають такі вироки. За словами рідних, захисники перебувають у критичному стані, страждають від щоденних тортур та тотального фізичного виснаження, а окупанти демонстративно відмовляють їм у медичній допомозі.

Родини військовополонених наголошують, що свого часу держава знайшла важелі для повернення топкомандирів та вищих офіцерів «Азову». Тепер вони благають владу застосувати всі можливі міжнародні інструменти, аби негайно визволити з російського полону решту — звичайних солдатів, сержантів і медиків, які щодня перебувають під загрозою смерті.

