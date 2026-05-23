У Києві оголошена повітряна тривога: що летить
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У Києві та низці областей України 23 травня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться в повідомленні.
В ПС України зазначили, що БпЛА на сході Київщини курсом на столицю.
Росія атакує мирні міста України — останні новини
Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.
Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.
