У Києві оголошена повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога / © tsn.ua

Реклама

У Києві та низці областей України 23 травня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КМВА.

«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться в повідомленні.

Реклама

В ПС України зазначили, що БпЛА на сході Київщини курсом на столицю.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.

Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.

Новини партнерів