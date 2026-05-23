Вещи, которым не место в спальне: что убрать уже сегодня

Вещи, которым не место в спальне / © Associated Press

Реклама

После долгого дня спальня должна работать как безопасное пространство для восстановления, место, в котором можно выдохнуть, расслабиться и хорошо отдохнуть. Однако из-за недостатка места в других комнатах именно спальня часто превращается в «зону для всего», здесь накапливаются коробки, рабочие ноутбуки, одежда, бумаги и даже тренажеры.

Издание Woman&Home рассказало, что беспорядок — не только вопрос эстетики. Наш мозг постоянно обрабатывает предметы, которые мы видим перед сном и сразу после пробуждения. Именно поэтому визуальный хаос может усиливать тревожность, усталость и ощущение перегрузки.

Стоит начать с простого вопроса, как вы хотите чувствовать себя в собственной спальне. Ответ поможет понять, какие вещи действительно поддерживают атмосферу спокойствия, а какие только создают напряжение.

Реклама

Тренажеры и спортивное оборудование

Беговая дорожка возле кровати или гантели в углу кажутся практичным решением, особенно в маленьких квартирах. Но лучше не превращать спальню в спортзал. Громоздкое оборудование визуально «съедает» пространство и делает комнату менее уютной. Кроме того, тренажеры часто психологически ассоциируются с задачами, дисциплиной и списком дел, а не с отдыхом.

Перенесите спортивный инвентарь в гостиную, кладовую или отдельный угол квартиры, где он не будет доминировать в пространстве для сна.

Одежда, которая «ждет решения»

Стул с «еще не грязными, но уже не совсем чистыми» вещами знаком почти каждому. Такой себе гардероб на полу или кресле. Эти вещи создают ощущение незавершенности и постоянно напоминают мозгу о мелких решениях, которые надо принять. Если вещь достаточно чистая для повторного ношения, ее стоит вернуть в шкаф.

То же самое касается корзины для грязного белья. Не держите ее в спальне, ведь она быстро создает атмосферу хаоса и напоминает о домашних делах даже в момент отдыха.

Реклама

Мусорник

На первый взгляд, маленькое ведро в спальне — мелочь, однако именно такие вещи часто становятся источником незаметного дискомфорта. Мусор в спальнях реже выносят вовремя, а остатки пищи, упаковки или косметика могут ухудшать качество воздуха и создавать неприятные запахи. В теплое время года это еще и риск появления насекомых.

Кроме практического аспекта, мусорник добавляет визуального беспорядка, из-за чего комната кажется менее просторной.

Рабочие вещи

Ноутбук на тумбочке, документы у кровати или рабочий стол в спальне — одна из главных причин того, что мозг не может вечером «выключиться». После пандемии многие люди начали работать из дома, поэтому спальня часто стала временным офисом. Но психологически это стирает грань между работой и отдыхом.

По возможности, полностью убирайте рабочие вещи из спальни. Если другого места нет, важно хотя бы прятать ноутбук, бумаги и зарядки в конце дня в шкаф, коробку или корзину. Дополнительно помогает изменение атмосферы, например мягкое освещение, свеча или вечерний ритуал сигнализируют мозгу, что рабочий день завершился.

Реклама

Экраны и цифровой шум

Телефон рядом с подушкой стал почти нормой, но стоит минимизировать присутствие гаджетов в спальне. Даже выключенный смартфон ассоциируется в мозгу с сообщениями, соцсетями, работой и информационным потоком. Это поддерживает нервную систему в режиме напряжения.

Отдельная проблема — вечернее пролистывание ленты. Яркий свет экранов влияет на циркадные ритмы и затрудняет засыпание. Даже зарядные кабели и техника могут создавать ощущение визуальной перегрузки.

«Взрослые дела» и бумаги

Счета, списки дел, документы, неоткрытые письма — все это бесконечные бытовые задачи взрослой жизни. Проблема в том, что мозг автоматически реагирует на такие вещи как на напоминание об ответственности. Даже если вы не читаете документы перед сном, само их присутствие может вызвать скрытый стресс.

Кроме того, кипы бумаг накапливают пыль и затрудняют уборку, а это особенно важно для людей с аллергией или проблемами с дыханием.

Реклама

«Вещи в подвешенном состоянии»

Одежда, которую надо отнести в ремонт, пакет для благотворительности, подарок, который надо вернуть или коробка, которую «надо позже разобрать». Именно эти предметы — вещи, которые зависли между решениями. Они могут лежать в спальне месяцами и постоянно напоминать о незавершенных делах.

Не ищите для них «идеальное место», а принимайте решение быстрее, например отдайте, почините, верните или выбросьте. Даже 20 мин такой «разгрузки» способны заметно изменить атмосферу комнаты.

Спальня — не просто комната, а пространство, в котором нервная система должна восстанавливаться после ежедневного шума, решений и стресса. Именно поэтому стоит относиться к ней не как к складу вещей, а как к личному месту покоя. Чем меньше в спальне предметов, которые ассоциируются с обязанностями, работой или хаосом, тем легче мозгу перейти в режим отдыха.

Новости партнеров