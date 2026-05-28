Астрологический прогноз на 28 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать работу над новым — серьезным — проектом и принимать важные решения — слишком велик риск досадной ошибки.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: красный опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: кровь, печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и изнуряют организм, поэтому важно поторопиться с лечением. Хорошие результаты дают омолаживающие процедуры и удаление бородавок и родинок.
Питание дня: в рационе должно быть как можно больше овощей, фруктов и зелени, а также очищающих кровь травяных чаев.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она не только освежит и улучшит внешний вид, но и позитивно отразится на судьбе.
Дачные работы дня: можно собирать первый в нынешнем году урожай — например, клубники, а употреблять ее в пищу желательно без промедления.
Магия и мистика дня: можно прорабатывать плохую карму. День также благоприятен для гадания на рунах, но его результаты требуют тщательной трактовки.
Сны дня: сны нынешней ночи могут показать, какие события прошлого привели к нынешней жизненной ситуации, а заодно подскажут, как исправить ошибки.
Табу дня: нельзя рисковать финансами — особенно чужими.
Цитата дня: «Характер подобен дереву, а репутация — его тени. Мы заботимся о тени, но на самом деле нужно думать о дереве» (Авраам Линкольн).
