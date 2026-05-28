Це не просто спека: онколог назвав поширений симптом раку крові, який часто ігнорують влітку

З настанням літнього тепла чимало людей списують нічне потовиділення на звичайну духоту в кімнаті, проте медики закликають не ставитися до цього легковажно. Лікар попередив, що такий поширений у спекотну погоду симптом насправді може сигналізувати про розвиток небезпечного захворювання, а через сезонні обставини це небезпечне явище дуже легко проігнорувати.

Про це пише Daily Express.

Зазвичай нічна пітливість — це нормальна реакція організму на підвищення температури повітря влітку. Водночас пітливість може бути наслідком гормональних змін або хвороб, таких як грип, а також симптомом небезпечного захворювання.

Онколог та очільник Центру протонної терапії Іржі Кубес зазначає, що сильне виділення поту вночі в деяких випадках вказує на приховані онкологічні процеси, наприклад, на лімфому чи інші ураження кровотворної системи. Фахівець заспокоює, що зазвичай цей симптом має побутові причини й не пов’язаний із пухлинами.

Проте якщо людина регулярно прокидається мокрою без очевидних приводів, а сама проблема не зникає тривалий час, зволікати з візитом до лікаря не варто. Особливу увагу на це слід звернути, якщо організм подає й інші тривожні сигнали.

Він пояснив, що деякі види раку можуть спровокувати зміни в імунній відповіді організму та гормональній регуляції, що призводить до надмірного потовиділення під час сну.

«При деяких видах раку організм виробляє запальні хімічні речовини, які можуть впливати на регуляцію температури. Це може призвести до епізодів значного потовиділення протягом ночі, іноді достатнього для того, щоб люди прокидалися з мокрим одягом або постільною білизною», — пояснив лікар.

Водночас він наголосив, що рак крові, такий як лімфома, є одними з захворювань, які найчастіше пов’язані з цим симптомом.

Які ознаки небезпечного захворювання люди часто ігнорують

Медик зазначає, що люди зазвичай списують мокру від поту постіль на повсякденні чинники: нервове перенапруження, гормональну перебудову під час клімаксу, задуху в спальні чи просто неспокійний сон. Через це пацієнти місяцями шукають побутові виправдання і відкладають візит до лікарні.

Фахівець підкреслює, що поодинокий випадок не є приводом для паніки — насторожити має саме регулярне і тривале повторення цієї проблеми. Ризики суттєво зростають, якщо нічна пітливість супроводжується раптовим схудненням без дієт, хронічним знесиленням, збільшенням лімфовузлів чи температурою, яка довго не збивається.

Коли необхідно звернутися до лікаря

Іржі Кубес наголошує: якщо ваша постіль регулярно стає мокрою від поту, і ви змушені прокидатися посеред ночі (особливо за наявності інших нездужань), візит до лікарні є обов’язковим. Навіть якщо причина виявиться банальною, будь-які тривалі зміни в роботі організму потребують обстеження.

Британська Національна служба охорони здоров’я також радять негайно йти до сімейного лікаря, якщо ви щоночі прокидаєтеся на вологих простирадлах. Окрім цього, фахівці організації Cancer Research UK закликають звернути увагу на такі поширені приховані ознаки онкології:

постійне відчуття виснаження та сильна втома;

поява синців або кровотеч без видимих причин;

хронічний біль чи ломота в тілі;

стрімке зниження ваги;

виявлення будь-яких нетипових ущільнень, гудків чи набряків.

За наявності хоча б одного з цих незрозумілих симптомів, що тривають довгий час, варто якнайшвидше проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, минулого року в Україні виявили понад 3200 випадків меланоми, 655 людей померли від цього захворювання. Утім, понад три чверті випадків діагностують на ранній стадії, коли лікування найефективніше, тому медики нагадують про важливість захисту від ультрафіолету — основного фактора ризику.

