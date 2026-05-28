Іран / © Associated Press

Американські військові завдали нових ударів по військових об’єктах в Ірані, які, за оцінками, становили загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляють Reuters і CNN.

За даними видань, удари були завдані по об'єкту, який американська сторона вважала небезпечним для своїх військ і торгового судноплавства в стратегічно важливому регіоні.

Також американські військові перехопили та збили кілька іранських безпілотників, які, за оцінками, становили аналогічну загрозу.

Reuters зазначає, що ці удари, про які раніше не повідомлялося, відбулися на тлі переговорів щодо припинення тримісячної війни, яка призвела до значних людських втрат і зростання світових цін на енергоносії після її початку 28 лютого, коли США та Ізраїль завдали ударів по Ірану.

Окремо зазначається, що президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення іранських державних ЗМІ про нібито домовленості між Іраном та Оманом щодо контролю судноплавства в Ормузькій протоці. Він наголосив, що цей стратегічний водний шлях залишиться відкритим.

За інформацією ЗМІ, попередні «оборонні удари» США по Ірану відбулися в понеділок. Тоді Іран заявив про порушення крихкого перемир’я.

Серед цілей були судна, які, за даними Центрального командування ЗС США, готували встановлення мін, а також ракетні пускові установки, що становили загрозу для американських військ.

Раніше повідомлялося, що військові США завдали оборонних ударів по іранських катерах та зенітно-ракетному комплексу на півдні Ірану.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати та Іран досягли домовленості щодо відкриття Ормузької протоки та продовження режиму припинення вогню на 60 днів.

