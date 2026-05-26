ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
404
Час на прочитання
1 хв

США завдали ударів по іранських катерах та ППО — Fox News

Сили США знищили два катери Корпусу вартових ісламської революції.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
США атакували катери Ірану

США атакували катери Ірану

Військові США завдали оборонних ударів по іранських катерах та зенітно-ракетному комплексу на півдні Ірану.

Про це повідомила журналістка Fox News Дженніфер Гріффін у соцмережі X із посиланням на представника Центрального командування США, капітана Тіма Гокінса.

За словами Гокінса, дії американських військових були відповіддю на загрози з боку іранських сил.

«Американські сили діяли в межах самооборони, щоб захистити військовослужбовців США від загроз із боку іранських сил», — заявив представник CENTCOM.

Гріффін із посиланням на американського посадовця уточнила, що сили США знищили два катери Корпусу вартових ісламської революції.

За попередніми даними, ці катери намагалися встановити міни в Ормузькій протоці.

Крім того, американські військові завдали удару по зенітно-ракетному комплексу поблизу Бандар-Аббаса.

За інформацією журналістки, комплекс супроводжував американські бойові літаки та відкрив по них вогонь.

У Fox News наголосили, що удари мали виключно оборонний характер і не свідчать про припинення перемир’я.

Згодом Дженніфер Гріффін повідомила, що американська операція наразі завершена.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не очікує швидкої мирної угоди з Іраном.

Ми раніше інформували, що американський високопоставлений чиновник заявив, що Іран більш схильний до компромісів, ніж до початку військової кампанії.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
404
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie