США завдали ударів по іранських катерах та ППО — Fox News
Сили США знищили два катери Корпусу вартових ісламської революції.
Військові США завдали оборонних ударів по іранських катерах та зенітно-ракетному комплексу на півдні Ірану.
Про це повідомила журналістка Fox News Дженніфер Гріффін у соцмережі X із посиланням на представника Центрального командування США, капітана Тіма Гокінса.
За словами Гокінса, дії американських військових були відповіддю на загрози з боку іранських сил.
«Американські сили діяли в межах самооборони, щоб захистити військовослужбовців США від загроз із боку іранських сил», — заявив представник CENTCOM.
Гріффін із посиланням на американського посадовця уточнила, що сили США знищили два катери Корпусу вартових ісламської революції.
За попередніми даними, ці катери намагалися встановити міни в Ормузькій протоці.
Крім того, американські військові завдали удару по зенітно-ракетному комплексу поблизу Бандар-Аббаса.
За інформацією журналістки, комплекс супроводжував американські бойові літаки та відкрив по них вогонь.
У Fox News наголосили, що удари мали виключно оборонний характер і не свідчать про припинення перемир’я.
Згодом Дженніфер Гріффін повідомила, що американська операція наразі завершена.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не очікує швидкої мирної угоди з Іраном.
Ми раніше інформували, що американський високопоставлений чиновник заявив, що Іран більш схильний до компромісів, ніж до початку військової кампанії.