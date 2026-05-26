«Це чиста математика»: Стубб заявив, що ситуація для України зараз найкраща за всю війну

Нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час повномасштабної війни, а підтримка війни в Росії поступово слабшає.

Про це у програмі запитань і відповідей на Yle Radio Suomi заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

«Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки стійкості. Зараз це чиста математика», — зазначив Стубб.

Президент Фінляндії наголосив, що співвідношення втрат свідчить про серйозні проблеми для російської армії, оскільки зараз на одного загиблого українського солдата припадає вісім загиблих російських загарбників.

Крім того, за словами Стубба, у Росії поступово зменшується підтримка війни.

«Підтримка війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу», — додав президент Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що у Росії з’являються ознаки внутрішнього «бродіння» серед еліт, а боротьба між кремлівськими групами впливу лише посилюється.

Ми раніше інформували, що Росія знову погрожує ударами по Києву, демонструючи небажання закінчувати війну.

