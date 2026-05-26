- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 26 травня: скільки балів вона буде
У вівторок, 26 травня, будуть слабкі геомагнітні умови. Магнітна буря матиме К-індекс 2,8(зелений рівень).
Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.
Швидкість сонячного вітру залишається низькою. Хоча за ніч вона дещо збільшилася, а міжпланетне магнітне поле трохи більше порушене. Ймовірно, через тимчасову дію, але геомагнітна активність поки що залишається досить приглушеною. Загалом, активність має бути тихою протягом наступних кількох днів.
Коментарі
Сортувати: