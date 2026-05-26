Жінкам також: кому і коли обов’язково проходити ВКЛ і що треба знати

Процес проходження військово-лікарської експертизи поступово змінюється. Зокрема, впроваджуються сучасні електронні сервіси та переглядаються підходи до медичного обстеження, щоб зробити перевірки більш ефективними.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Метою цих реформ є повна ліквідація бюрократичної тяганини, довгих черг та будь-яких зловживань. Оновлена система має стати максимально прозорою, щоб висновки про спроможність виконувати військовий обов’язок базувалися виключно на фактичних медичних показниках людини.

Попри це, у громадян регулярно з’являються запитання щодо того, кому саме необхідно з’являтися на медичне обстеження, де видають офіційне направлення та за яким алгоритмом можна діяти у разі незгоди з фінальним висновком лікарів.

Варто зауважити, що ВЛК — це комісія лікарів, що здійснює медичний огляд, на основі якого визначають придатність до військової служби за станом здоров’я. Під час воєнного стану вона є одним із важливих етапів мобілізації та кадрового забезпечення Сил оборони України.

Головне завдання ВЛК — не лікування чи глибока діагностика, а виключно оцінка придатності особи до служби на момент огляду. Окремого закону для роботи комісій не існує.

У своїй діяльності медичні колегії при ТЦК та СП спираються на Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, профільні закони про мобілізацію та військову службу, урядову постанову № 560, а також на загальне законодавство та медичні стандарти охорони здоров’я України.

Кому обов’язково потрібно проходити ВЛК

Під час воєнного стану медичний огляд військово-лікарською комісією мають проходити декілька категорій осіб:

військовозобов’язані;

громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний»;

кандидати на військову службу за контрактом, які добровільно долучаються до війська теж мають проходити ВЛК;

військовослужбовці.

Окремі правила діють для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою, які завершили навчання після 2025 року. Після автоматичного взяття на військовий облік вони зобов’язані впродовж 60 днів з’явитися на медогляд, актуалізувати особисті відомості та отримати відповідні військово-облікові документи.

Варто зауважити, що військовозобов’язані громадяни із діючим бронюванням або відстрочкою звільнені від обов’язкового проходження ВЛК. Винятки становлять лише такі ситуації:

добровільне підписання контракту на службу;

наявність застарілого статусу «обмежено придатний», який потребує обов’язкового переогляду (крім осіб з офіційною інвалідністю);

особисте бажання самого громадянина перевірити стан здоров’я.

Що потрібно для проходження ВЛК

Проходження ВЛК можливе лише за наявності направлення, яке видають керівники ТЦК та СП, Центрів рекрутингу ЗСУ або командири частин (для чинних військових). Повістка не є направленням — вона лише вимагає з’явитися до ТЦК для уточнення даних чи мобілізації, тоді як направлення є підставою для медогляду під конкретну мету (мобілізація, контракт, вступ до ВВНЗ).

Отримати направлення також можна без візиту до ТЦК:

військовозобов’язані можуть запросити електронне направлення у застосунку «Резерв+» (вкладка «Сервіси» далі «Направлення на ВЛК»). Воно з’явиться в кабінеті після перевірки, але скористатися ним можна лише для медогляду при ТЦК, де людина перебуває на обліку;

діючі військові можуть оформити паперове направлення через цифровий рапорт у застосунку «Армія+», додавши медичний документ із рекомендацією лікаря про потребу в огляді.

Кого з лікарів доведеться пройти на ВЛК

Перед початком огляду необхідно підготувати наявні медичні документи, кардіограму та свіжі результати аналізів (сечі, крові, а також тестів на ВІЛ, сифіліс і гепатити B та C). Якщо аналізи не здавалися заздалегідь, перед комісією рекомендується утриматися від їжі протягом 4–8 годин, щоб забезпечити точність обов’язкової лабораторної діагностики.

Головна частина процедури — це безпосередній обхід спеціалістів. До базового складу комісії входять:

терапевт;

хірург;

невролог;

психіатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Залежно від скарг можуть призначити обстеження у додаткових спеціалістів. Якщо під час огляду буде виявлено патологію, яку неможливо оцінити на місці, мають направити на додаткове обстеження (МРТ, КТ, обстеження в умовах стаціонару тощо).

Де можна пройти огляд військово-лікарською комісією

Військовозобов’язані проходять стандартне обстеження при районних, міських чи обласних ТЦК, які розгорнуті на базі комунальних лікарень. Його результати визначають можливість залучення до служби.

Військовослужбовці проходять огляд залежно від умов:

амбулаторно: у поліклініках військових госпіталів, де діють гарнізонні ВЛК;

у стаціонарі: безпосередньо під час лікування у госпітальних ВЛК при військових, комунальних чи державних медзакладах. Якщо в лікарні немає власної комісії, туди викликають виїзну гарнізонну ВЛК.

Варто зауважити, якщо військовий отримав довідку ВЛК і відпустку для лікування на 30 днів, наприкінці цього терміну він зобов’язаний пройти повторний медогляд для продовження відпустки (надається щонайбільше двічі поспіль) або винесення фінального рішення про придатність. Направлення на цей огляд може видати ТЦК.

На який період видається довідка ВЛК і коли потрібен повторний огляд

За відсутності скарг та медичних документів ВЛК обмежується стандартними базовими аналізами та оглядами фахівців. Таке базове обстеження, яке не потребує додаткових діагностик, має тривати не більше 6 днів.

Якщо ж пацієнта направляють на додаткові лабораторні, інструментальні дослідження в стаціонарі чи до інших лікарів, загальний строк проходження комісії подовжується, але не може перевищувати 14 днів з моменту отримання направлення.

У період дії воєнного стану висновок ВЛК про придатність військовозобов’язаного є дійсним упродовж одного року. Після закінчення цього терміну медичні дані в базі «Оберіг» та застосунку «Резерв+» автоматично вважаються застарілими, що є підставою для направлення на новий огляд.

Окремий порядок діє у разі встановлення тимчасової непридатності з переоглядом через 6–12 місяців — тоді на повторну комісію бажано з’явитися за 3–4 тижні до завершення вказаного в довідці терміну. Проте якщо людину визнали повністю непридатною із виключенням з військового обліку, повторний медогляд їй проходити не потрібно.

Водночас кожен громадянин має право ініціювати новий огляд раніше річного терміну, якщо протягом цього часу в нього виявили нове тяжке захворювання або відбулося хірургічне втручання.

Які рішення виносить ВЛК

Для військовозобов’язаних рішення (постанова) ВЛК визначає можливість мобілізації або підписання контракту. Для чинних військовослужбовців висновок комісії є підставою для продовження стаціонарного лікування або надання відпустки для відновлення зі збереженням грошового й матеріального забезпечення.

Якщо бійця визнають непридатним до служби, це стає приводом для звільнення за станом здоров’я з виключенням з військового обліку, а у разі непридатності з переоглядом — для звільнення з наданням відстрочки.

Якщо військового направляють на оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО), експерти враховують постанови ВЛК про причинний зв’язок травм, поранень, контузій чи хвороб для встановлення інвалідності, що дає право на одноразову грошову допомогу.

Всі постанови ВЛК оформлюються в електронному форматі через Медичну інформаційну систему ЗСУ. Відомості про військовозобов’язаних автоматично надходять до реєстру «Оберіг» і відображаються у застосунку «Резерв+».

Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Якщо висновок ВЛК не відображає реального стану здоров’я громадянина, його оскаржують у досудовому порядку або через суд, проте сама процедура оскарження не призупиняє дію чинного висновку.

Для досудового перегляду необхідно протягом 30 днів подати скаргу до ВЛК вищого рівня (рішення міських чи обласних ТЦК оскаржують у регіональній або Центральній ВЛК). До скарги додають медичні документи, копію оскаржуваної постанови та військового квитка.

Пакет документів подають особисто або надсилають поштою цінним листом з описом вкладення. Вища інстанція перевіряє справу і може призначити повторний медогляд, результати якого скасують попередній вердикт.

Звернутися до суду в порядку адміністративного судочинства можна у разі незгоди з рішенням штатної ВЛК. Суд не оцінює медичні діагнози, але перевіряє дотримання процедури: склад лікарів, повноту досліджень, правильність оформлення документів та дотримання строків. Якщо виявлено порушення процесу, суд скасовує рішення ВЛК і зобов’язує провести повторний огляд.

Мобілізація в Україні — останні новини

Бронювання від мобілізації дає право на відстрочку, однак на практиці працівники ТЦК через необізнаність громадян можуть вручити повістку навіть заброньованій людині та відправити її на ВЛК. Адвокатка Олена Воронкова пояснила, що в такому разі варто розрізняти відстрочку та зняття з обліку — бронювання не скасовує обов’язку взаємодіяти з військкоматом, однак отримання повістки не завжди означає мобілізацію, адже часто йдеться про уточнення даних або проходження комісії.

Водночас за неотриману повістку на громадянина накладають штраф, а у разі несплати — оголошують у розшук через Національну поліцію, однак іноді це роблять неправомірно. Як пояснили юристи, незаконним вважають розшук тих, хто має офіційну відстрочку, а також якщо повістку не вручили належним чином або минув річний термін притягнення до відповідальності.

