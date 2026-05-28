США новую нанесли удары по объектам Ирана — СМИ

Также силы ПВО США уничтожили несколько иранских беспилотников.

Игорь Бережанский
2 комментария
Иран

Иран / © Associated Press

Американские военные нанесли новые удары по военным объектам в Иране, которые, по оценкам, представляли угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщают Reuters и CNN.

По данным изданий, удары были нанесены по объекту, который американская сторона сочла опасным для своих войск и торгового судоходства в стратегически важном регионе.

Также американские военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, которые, по оценкам, представляли аналогичную угрозу.

Reuters отмечает, что эти удары, о которых ранее не сообщалось, произошли на фоне переговоров по прекращению трехмесячной войны, приведшей к значительным человеческим потерям и росту мировых цен на энергоносители после ее начала 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану.

Отдельно отмечается, что президент США Дональд Трамп отверг сообщения иранских государственных СМИ о якобы договоренностях между Ираном и Оманом по контролю судоходства в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что этот стратегический водный путь останется открытым.

По информации СМИ, предварительные «оборонительные удары» США по Ирану прошли в понедельник. Тогда Иран заявил о нарушении хрупкого перемирия.

Среди целей были суда, которые, по данным Центрального командования ВС США, готовили установку мин, а также ракетные пусковые установки, представлявшие угрозу для американских войск.

Ранее сообщалось, что военные США нанесли оборонительные удары по иранским катерам и зенитно-ракетному комплексу на юге Ирана.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности об открытии Ормузского пролива и продлении режима прекращения огня на 60 дней.

Комментарии (2)
Комментарии (2)
nca204
06:31, 2026.05.28
Когда научитесь без ошибок писать Смешно смотреть!!!!
nca204
06:31, 2026.05.28
