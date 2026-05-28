Ворог йде ва-банк: Братчук про ситуацію на фронті
Українські Сили оборони проводять успішні контратакувальні дії, зокрема на Степногірському відтинку фронту.
На Запорізькому напрямку українські військові здійснюють контратакувальні операції, однак російська армія продовжує тиск і, за оцінками експертів, може готуватися до масштабного літнього наступу.
Про це у прямому етері Еспресо заявив військовий експерт і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
«Наразі росіяни намагаються атакувати острови на Херсонщині, на Дніпрі, очевидно, і далі будуть продовжувати це робити. Але Запорізький фронт є надзвичайно активним, він є пріоритетним для ворога», — наголосив Братчук.
За його словами, українські Сили оборони проводять успішні контратакувальні дії, зокрема на Степногірському відтинку фронту.
«Спецпризначенці ГУР попрацювали, тут працює 253-й окремий штурмовий полк „Арей“ Української добровольчої армії, який перебуває у складі ЗСУ. Ми контратакуємо, звільняємо наші території», — зазначив речник.
Водночас він підкреслив, що ситуація на напрямку залишається складною через постійні атаки російських військ.
«Хоча ситуація є складною. Ворог атакує, намагається атакувати і надалі. Росіяни будуть проводити великий літній наступ, і ми це розуміємо. Я думаю, що тут є певні ознаки, що ворог іде ва-банк», — додав Братчук.
Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку ворог нарощує сили та застосовує дрони, ускладнюючи оборону українських військ.
Ми раніше інформували, що у ЗСУ залишається нестача особового складу, однак частково цю проблему компенсують безпілотні технології.