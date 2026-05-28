Ворог йде ва-банк: Братчук про ситуацію на фронті

Українські Сили оборони проводять успішні контратакувальні дії, зокрема на Степногірському відтинку фронту.

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

На Запорізькому напрямку українські військові здійснюють контратакувальні операції, однак російська армія продовжує тиск і, за оцінками експертів, може готуватися до масштабного літнього наступу.

Про це у прямому етері Еспресо заявив військовий експерт і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Наразі росіяни намагаються атакувати острови на Херсонщині, на Дніпрі, очевидно, і далі будуть продовжувати це робити. Але Запорізький фронт є надзвичайно активним, він є пріоритетним для ворога», — наголосив Братчук.

За його словами, українські Сили оборони проводять успішні контратакувальні дії, зокрема на Степногірському відтинку фронту.

«Спецпризначенці ГУР попрацювали, тут працює 253-й окремий штурмовий полк „Арей“ Української добровольчої армії, який перебуває у складі ЗСУ. Ми контратакуємо, звільняємо наші території», — зазначив речник.

Водночас він підкреслив, що ситуація на напрямку залишається складною через постійні атаки російських військ.

«Хоча ситуація є складною. Ворог атакує, намагається атакувати і надалі. Росіяни будуть проводити великий літній наступ, і ми це розуміємо. Я думаю, що тут є певні ознаки, що ворог іде ва-банк», — додав Братчук.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку ворог нарощує сили та застосовує дрони, ускладнюючи оборону українських військ.

Ми раніше інформували, що у ЗСУ залишається нестача особового складу, однак частково цю проблему компенсують безпілотні технології.

