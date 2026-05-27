Армія РФ почала відступ на двох ключових напрямках: експерт розповів про зміни на фронті

Війна в Україні

Окупанти мають проблеми не лише з наступом, а й з утриманням окремих позицій.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«У Запорізькій і Дніпропетровській областях вони вже відступають, а не наступають», — наголосив Тимочко.

Також, за його словами, Росія продовжує погрожувати новими масованими ударами по Києву. У такий спосіб Кремль намагається посіяти паніку та тиснути не лише на Україну, а й на її західних партнерів.

За словами експерта, навіть під час нинішніх масованих ударів Росія фактично працює на піку свого потенціалу. Для накопичення нових ракет Кремлю потрібні час, ресурси, фінанси та виробничі можливості.

«Більше щось одномоментно видати, аніж вони зараз видають, вони не можуть», — пояснив Тимочко.

Іван Тимочко вважає, що гучні заяви Кремля про нові атаки є частиною російської пропаганди та спробою максимально нагнітити ситуацію. Росія намагається досягти через страх, істерію та залякування того, чого не змогла отримати військовим шляхом.

Основний тиск, за його словами, спрямований не лише на Україну, а й на європейських партнерів Києва. Заяви РФ із закликами евакуювати дипломатів фактично свідчать про можливі удари по цивільних районах.

Експерт наголосив, що у Кремлі розуміють: довго підтримувати нинішню інтенсивність ракетних ударів Росія не здатна. Кожна нова хвиля може бути менш результативною, що демонструватиме виснаження потенціалу.

Саме тому Москва максимально нагнітає ситуацію інформаційно та психологічно.

Нагадаємо, українські військові повідомляють, що російським окупантам стає дедалі складніше просуватися на фронті через втрати техніки та домінування дронів у повітрі. Через це ворог усе частіше повертається до тактики малих піхотних груп і так званих «м’ясних» штурмів, які раніше застосовували найманці ПВК «Вагнер».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті завдяки стійкості бійців, використанню дронів, технологічним рішенням і далекобійним ударам. Водночас глава держави наголосив, що ситуація на передовій залишається непростою, хоча цього року Сили оборони мають кращі результати, ніж раніше.

