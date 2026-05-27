Українська гаубиця "Богдана-Б" утерла носа аналогу зі США: порівняння від артилеристів

Українська 155-міліметрова причіпна гаубиця «Богдана-Б» / © скриншот з відео

Українська 155-міліметрова причіпна гаубиця «Богдана-Б» активно замінює іноземні та радянські зразки на фронті. Артилеристи ЗСУ розповіли про головні переваги вітчизняної зброї над американською M777. Проте система має й кілька вагомих мінусів, які потребують виправлення.

Про це пишуть «Думка» та Defense Express.

Як повідомили у 40-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ імені Великого князя Вітовта, українська артилерійська система повністю перевершує радянський «Гіацинт-Б». Крім того, за рівнем скорострільності вона не поступається американській M777 та потребує такого ж розрахунку — вісім військовослужбовців.

Говорячи про переваги над американською причіпною гаубицею, військові зазначають, що «Богдана-Б», виробництвом якої займається «Краматорський завод важкого верстатобудування», має дещо вищу точність. За їхніми словами, це пояснюється більшою кількістю нарізів і довшим стволом. Також український ствол має ресурс у 8000 пострілів, тоді як у M777 цей показник становить 4700.

Серед інших плюсів називають простіше технічне обслуговування та експлуатацію, а також високу живучість української причіпної артилерії. Окрім цього, система демонструє кращу прохідність на бездоріжжі завдяки чотириколісному лафету замість двоколісного.

Втім, є й певні недоліки. Зокрема, йдеться про значно більшу масу та габарити, що негативно впливає на мобільність і швидкість розгортання. Також артилеристи звертають увагу на необхідність удосконалення «полум’ягасника», який під час експлуатації вигорає, через що пошкоджується клин.

У Defense Express зазначають, що різниця між «Богданою-Б» та M777 є цілком закономірною. Американська гаубиця оснащена стволом довжиною 39 калібрів і створювалася з урахуванням потреб високомобільного транспортування, тому в її конструкції застосовані легкі сплави. Українська ж розробка, якщо говорити спрощено, поєднує артилерійську частину САУ з лафетом від «Гиацинт-Б».

Разом із тим нині потреба у постійній зміні позицій вже не така критична, як кілька років тому, через широке застосування дронів. Через це артилерія здебільшого працює із закритих позицій, підготовлених для маскування та захисту.

Водночас на сучасному полі бою велике значення мають простота ремонту й обслуговування, а також стійкість до уламків. Саме тому простіша конструкція «Богдани-Б» стає вагомою перевагою, яку додатково підсилює масове виробництво стволів, тоді як у випадку з M777 цей напрям суттєво відстає.

